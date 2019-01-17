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      Рада утвердила правила перехода религиозных общин к другим приходам

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      Верховная Рада одобрила закон о механизмах перехода религиозных общин к другим приходам.
      Верховная Рада одобрила закон о механизмах перехода религиозных общин к другим приходам. / Politeka.net

      В четверг, 17 января, Верховная Рада одобрила законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организациях". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин к другим приходам.

      Свои голоса за законопроект отдали 229 народных депутатов.

      Одобреные изменения в закон определяют, что религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

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      Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на общем собрании религиозной общины. Такое собрание могут созвать члены религиозной общины.

      Для принятий упомянутых выше решений нужны голоса не менее двух третей количества членов религиозной общины. Судьбу решения об изменении подчиненности удостоверяют своими подписями члены соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

      Нардеп Виктор Еленский пояснил, что после того, как религиозная община решила изменить свою подчиненность, накладывается запрет на отчуждение ее имущества до того времени, пока эта процедура юридически не будет завершена.

      Кроме того, предусмотрены изменения в процесс регистрации религиозной общины и во избежание так называемой двойной регистрации.

      Согласно закону, часть общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о пользовании культовым зданием (церковью) и имуществом с их собственником (пользователем).

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      Одобренный закон также вносит изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований". Согласно этих изменениий, наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно при желании такого юридического лица.

      Если религиозная организация решает изменить подчиненность, то она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии, или областной, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, а в Крыму – Совет министров АРК.

      Отметим, что религиозные организации должны привести в соответствие с законом свои уставы (положения) в течение года со дня вступления в силу закона. Закон вступает в силу со следующего для после его опубликования.

      Напомним, после того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня к ПЦУ перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата. Поэтому сейчас ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов.

      В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Религия Законодательство
      Источник: 24 канал
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