Назвали дату и место Объединительного собора

Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора.

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Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

По словам гаранта, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

Порошенко подчеркнул, что Московский патриархат не будет ставить условий Украинской церкви.

Московський Патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. І ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 грудня 2018 р.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

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