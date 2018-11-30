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      Потрібно перевірити ФСБшну виправку представників Києво-Печерської Лаври, – експерт

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      Рішення про надання Українській помісній церкві Томосу затверджено
      Рішення про надання Українській помісній церкві Томосу затверджено / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель Києво-Печерської Лаври Павло був одним із тих, хто привозив у Лавру російського бойовика Гіркіна-Стрілкова і офіцерів ФСБ для охорони мощей святих. Тому треба перевірити офіцерську виправку деяких священиків московського патріархату.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Володимир Цибулько.

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      Експерт зауважує, що заборона в’їзду з Росії в Україну чоловіків призовного віку серед іншого, пов’язана з небезпекою, що під виглядом "біженців" на нашу територію перекинуть справді підготовлених бойовиків для оборони особливо реакційних православних приміщень, якими користується московський патріархат.

      Зараз, коли Українська єдина помісна церква фактично отримала Томос, напередодні об’єднавчого Собору, важливо перевірити офіцерську виправку деяких священиків Києво-Печерської Лаври. УПЦ МП отримувала гроші від Партії регіонів і безпосередньо з Москви – це зробило її священиків вразливими і не самостійними. Вони всі на гачку в російських спецслужб через фінансові подачки. І повинні їх відробляти,
      – підкреслює Володимир Цибулько.

      Читайте також: Що таке Томос в релігії та як він виглядає

      Він також зазначив: у священиків УПЦ МП є страх перед Кремлем і РПЦ, які на них чинили серйозний пресинг. Іде російська інформаційна пропаганда, яка породжує нервозність, що Томос не справжній. Це формує атмосферу недовіри в московському патріархаті. Тому основний перехід священиків московського патріархату до Єдиної помісної церкви буде після об’єднавчого Собору і спільної служби новообраного патріарха із Вселенським патріархом Варфоломієм.

      Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбуваються у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Як відомо, 29 листопада, Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив текст Томосу та проект статуту майбутньої Української церкви. Уже незабаром Українська православна церква фізично отримає Томос про автокефалію від Вселенського патріархату. Сам Томос вже готовий. Це означає що українська церква буде рівноправною з іншими і більше не підпорядковуватиметься московському патріархату.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України РПЦ Війна на Донбасі Новини політики Заборона в’їзду росіянам в Україну СБУ УПЦ МП Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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