Нужно проверить ФСБшную выправку представителей Киево-Печерской Лавры, – эксперт

Предстоятель Киево-Печерской Лавры Павел был одним из тех, кто привозил в Лавру российского боевика Гиркина-Стрелкова и офицеров ФСБ для охраны мощей святых. Поэтому надо проверить офицерскую выправку некоторых священников Московского патриархата.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

Читайте также: Томос об автокефалии: что это означает для украинцев

Эксперт отмечает, что запрет въезда из России в Украину мужчин призывного возраста среди прочего, связан с опасностью, что под видом "беженцев" на нашу территорию перекинут действительно подготовленных боевиков для обороны особенно реакционных православных помещений, которыми пользуется московский патриархат.

Сейчас, когда Украинская единая поместная церковь фактически получила Томос, накануне объединительного Собора, важно проверить офицерскую выправку некоторых священников Киево-Печерской Лавры. УПЦ МП получала деньги от Партии регионов и непосредственно из Москвы – это сделало ее священников уязвимыми и несамостоятельными. Они все на крючке у российских спецслужб из-за финансовых подачек. И должны их отрабатывать,

– подчеркивает Владимир Цыбулько.

Читайте также: Что такое Томос в религии и как он выглядит

Он также отметил: у священников УПЦ МП есть страх перед Кремлем и РПЦ, которые на них оказывали серьезный прессинг. Идет русская информационная пропаганда, которая порождает нервозность, что Томос не настоящий. Это формирует атмосферу недоверия в московском патриархате. Поэтому основной переход священников Московского патриархата к Единой поместной церкви будет после объединительного Собора и совместной службы новоизбранного патриарха с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни. Как известно, 29 ноября, Архиерейский Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса и проект устава будущей Украинской церкви. Уже вскоре Украинская православная церковь физически получит Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Сам Томос уже готов. Это значит, что украинская церковь будет равноправной с другими и больше не будет подчиняться московскому патриархату.

Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле?Сначала священнослужитель стал скандальноизвестным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".



Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео