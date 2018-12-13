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      Когда Украина получит Томос: в УПЦ КП назвали дату

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      В УПЦ КП назвали дату вручения Томоса
      В УПЦ КП назвали дату вручения Томоса / Фото из открытых источников

      Томос об автокефалии будет вручать Вселенский патриарх. Будущий глава Единой поместной православной церкви получит его в Константинополе 6 января следующего года.

      Об этом заявил спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря, сообщает корреспондент 24 каналу.

      Читайте также: Собор УПЦ КП в Киеве: кто является кандидатами на пост главы Единой поместной церкви

      "Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", – сказал архиепископ.

      Так, Томос вручат после божественной литургии, которая состоится в этот день в Константинополе как сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля поместной церкви.

      К слову, Томос вручается на литургии, которую возглавляет святейший патриарх. Он служит лишь 12 раз в год – в большие праздники. Так, 6 января по юлианскому календарю будет Крещение, на котором будет служить Варфоломей.

      Напомним, в четверг, 13 декабря, митрополит Константинопольского патриархата Галльский Эммануил провел в Андреевской церкви в Киеве первую службу Вселенского патриархата. Митрополит является поверенным Константинополя, который прибыл в Украину на Объединительный собор.

      Смотрите видео с литургии Вселенского патриархата в Андреевской церкви:

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      В УКРАИНЕ НАЧИНАЕТСЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОБОР: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь Томос УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
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