Автокефалія для УПЦ: Філарет несподівано заявив про незгоду з Константинополем

Напередодні Об'єднавчого собору щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що є питання, у яких він не погоджується з Константинополем.

Як передає ТСН, патріарх підкреслив, що його архієреї можуть не прийняти вимог Вселенського Патріархату.

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Київський патріархат є найбільшою церквою і від нас залежить приймемо ми те, що нам будуть пропонувати, чи ні. Якщо це буде корисно нам, то ми приймемо, якщо буде не корисно нам – ні державі, ні українській церкві, ми просто не проголосуєм і відкинем все,

– заявив Філарет.

Відомо, що наразі між УПЦ КП і Константинополем є дві найбільші розбіжності. Перша – Київський патріархат виступає за те, щоб Собор був виключно архієрейським, водночас у Стамбулі наполягають на участі у ньому вірян та звичайних священників.

Друга розбіжність полягає у тому, що Києві хочуть, аби голосування під час виборів очільника Єдиної помісної церкви має бути відкритим, а Константинополь виступає за таємні вибори.

Нагадаємо, раніше настоятель УПЦ КП патріарх Філарет повідомив, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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