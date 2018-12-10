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      Автокефалия для УПЦ: Филарет неожиданно заявил о несогласии с Константинополем

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      Филарет назвал разногласия с Константинополем
      Филарет назвал разногласия с Константинополем / Фото из открытых источников

      Накануне Объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви в Украине глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что есть вопросы, в которых он не согласен с Константинополем.

      Как передает ТСН, патриарх подчеркнул, что его архиереи могут не принять требований Вселенского Патриархата.

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      Киевский патриархат является самой большой церковью и от нас зависит примем мы то, что нам будут предлагать или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам – ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосует и откинем все,
      заявил Филарет.

      Известно, что в настоящее время между УПЦ КП и Константинополем есть две наибольших разногласия. Первое – Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, одновременно в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.

      Второе разногласие заключается в том, что Киеве хотят, чтобы голосование на выборах главы Единой поместной церкви должно быть открытым, а Константинополь выступает за тайные выборы.

      Напомним, ранее настоятель УПЦ КП Филарет сообщил, что в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в Соборе возможно – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.

      5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Томос Единая поместная церковь Филарет Религия
      Источник: 24 Канал
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