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      Автокефалія для України: патріарху Варфоломію надходять погрози з Москви

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      Варфоломію надходять погрози з Москви через автокефалію для УПЦ
      Варфоломію надходять погрози з Москви через автокефалію для УПЦ / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко заявляє, що вселенському патріарху Варфоломію погрожують з Москви та чинять на нього шалений тиск через рішення надати Автокефалію українській православній церкві.

      Про це глава держави сказав під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

      Читайте також: Митрополит Онуфрій заборонив духовенству УПЦ МП брати участь в Об'єднавчому соборі

      Він зауважив, що переговори із Вселенським патріархом щодо надання незалежності українській церкві розпочались декілька років тому.

      "Маємо результат – його всесвятість та Синод, перш за все, підтвердили незаконність анексії Київської митрополії Москвою, що було проведено ще в 17 столітті, – це було незаконно та неканонічно. Вселенський патріархат, як і ми, не визнає жодних претензій РПЦ на Україну", – сказав він.

      Глава держави наголосив, що усі передумови для створення Єдиної помісної церкви виконані.

      "Рішення про надання автокефалії православній церкві України - ухвалено. Томос, грамоту, яка це підтверджує – написано. Об’єднавчий собор – призначено. І зараз колосальна відповідальність лягає на ієрархів церков", – наголосив Порошенко.

      За його словами, у питанні надання Україні Томосу про автокефалію і держава, і він як Президент свою справу зробили. Також свою справу зробив і вселенський патріарх Варфоломій.

      Можливо навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви,
      – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, раніше настоятель УПЦ КП патріарх Філарет повідомив, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Єдина помісна церква Томос Релігія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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