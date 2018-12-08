18:46
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Автокефалия для Украины: патриарху Варфоломею поступают угрозы из Москвы

      402 Читати новину українською
      Варфоломею поступают угрозы из Москвы из-за автокефалии для УПЦ
      Варфоломею поступают угрозы из Москвы из-за автокефалии для УПЦ / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы и оказывают на него огромное давление из-за решения предоставить автокефалию украинской православной церкви.

      Об этом глава государства сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

      Читайте также: Митрополит Онуфрий запретил духовенству УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе

      Он отметил, что переговоры с Вселенским патриархом о предоставлении независимости украинской церкви начались несколько лет назад.

      "Имеем результат – его Всесвятость и Синод прежде всего подтвердили незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой, что было проведено еще в 17 веке, – это было незаконно и неканонично. Вселенский патриархат, как и мы, не признает никаких претензий РПЦ на Украину", – сказал он.

      Глава государства подчеркнул, что все предпосылки для создания Единой поместной церкви выполнены.

      "Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины принято. Томос, грамота, которая это подтверждает – написана. Объединительный соборназначен. И сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархов церквей", – подчеркнул Порошенко.

      По его словам, в вопросе предоставления Украине томоса об автокефалии и государство, и он как Президент свое дело сделали. Также свое дело сделал и вселенский патриарх Варфоломей.

      Возможно, даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы,
      – подытожил Порошенко.

      Напомним, ранее предстоятель УПЦ КП патриатрх Филарет сообщил, что в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда, сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в Соборе является возможным, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

      Украина стала на шаг ближе к получению томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Петр Порошенко Религия Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      сегодня , 18:00 Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 57
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сегодня , 17:00 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 378
      Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      сегодня , 17:38 Как вести себя в толпе во время давки: инструкция
      171
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сегодня , 17:00 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 246
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сегодня , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 182
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Главные события пятницы, 28 сентября
       28 сентября 2012 , 23:30 0
      Заявление Путина о "референдуме" в Крыму: Геращенко объяснила пользу для Украины
       23 июля , 10:00
      Кортеж президента попал в серьезную аварию: Видео
       10 сентября , 10:28
      Будущий кроссовер Ferrari "засветился" на видео
       24 октября , 12:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук