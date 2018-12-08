Автокефалия для Украины: патриарху Варфоломею поступают угрозы из Москвы

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы и оказывают на него огромное давление из-за решения предоставить автокефалию украинской православной церкви.

Об этом глава государства сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

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Он отметил, что переговоры с Вселенским патриархом о предоставлении независимости украинской церкви начались несколько лет назад.

"Имеем результат – его Всесвятость и Синод прежде всего подтвердили незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой, что было проведено еще в 17 веке, – это было незаконно и неканонично. Вселенский патриархат, как и мы, не признает никаких претензий РПЦ на Украину", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что все предпосылки для создания Единой поместной церкви выполнены.

"Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины принято. Томос, грамота, которая это подтверждает – написана. Объединительный соборназначен. И сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархов церквей", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, в вопросе предоставления Украине томоса об автокефалии и государство, и он как Президент свое дело сделали. Также свое дело сделал и вселенский патриарх Варфоломей.

Возможно, даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы,

– подытожил Порошенко.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ КП патриатрх Филарет сообщил, что в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда, сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в Соборе является возможным, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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