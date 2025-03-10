Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю з головою постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторією Мухою для видання "Главком".

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Не всі громади Київщини перейшли до ПЦУ

Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, Верховна Рада України ухвалила у жовтні 2023 року. За рік добровільно перейти до підпорядкування Православної церкви України згодилися храми в чотирьох громадах Київської області. Але після ухвалення відповідного закону у 2024 році не відбулося жодного нового переходу.

Наразі близько 241 організації, серед яких 192 громади, 10 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади перейшли до ПЦУ.

У підпорядкуванні Православної церкви України перебувають:

церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Дерев’яна Обухівської громади;

громада села Гавронщина Бучанського району;

Свято-Пантелеймонівський храм Яготина;

храми сіл Світильня, Гребельки та Кулажинці Великодимерської громади;

релігійна громада села Рудня Броварського району.

Натомість у підпорядкуванні УПЦ залишилося немало релігійних об’єднань та організацій у Києві та області.

На сьогодні в контексті згаданого закону – серед близько 1300 релігійних об’єднань та організацій у столиці 313 (релігійних організацій – 24 Канал) Української православної церкви, що прибрали приставку "Московського патріархату" продовжують діяти, включаючи 267 громад, 14 монастирів та три вищі духовні навчальні заклади,

– сказала Вікторія Муха.

Як пише команда громадської організації "Голка", одним з релігійних закладів, що досі діє під УПЦ, є храм Володимирської ікони Божої Матері на Виноградарі. У 2007 році Київська міська рада передала землю в оренду цій церкві. Було визначено, що її термін складатиме 15 років, тобто до 2022 року. Але храм працює на цьому місці надалі.