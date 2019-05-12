Епифаний оценил перспективы объединения ПЦУ и других церквей, в частности УГКЦ

В будущем в Украине будет только Единая поместная православная церковь. Чтобы этого достичь, сейчас Православная церковь Украины проводит переговоры как с УГКЦ, так и со Вселенским патриархатом относительно приходов за рубежом. Кроме того, в состав ПЦУ точно войдет и бывший Московский патриархат, но это процесс длительный.

По мнению митрополита Киевского и всея Украины, со временем в Украине будет только Единая поместная православная церковь, пишет "Эспрессо".

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"Она есть, основу заложено. Но нужно еще многое сделать для того, чтобы эта Церковь объединила вокруг себя большинство православных христиан", – убеждает священнослужитель.

Как подчеркивает Епифаний, есть много тех, кто сейчас еще находятся в лоне РПЦ, но до конца они этого еще не осознают, поскольку за вывеской "Украинская православная церковь" они скрывают свою реальную сущность.

Но этот процесс длительный. И мы не ставим хронологических рамок, что это должно произойти в течение определенного времени. Мы убеждаем, мы – открытые, мы с любовью стремимся, чтобы все объединились и работали на развитие нашей Украинской православной церкви, служили интересам украинского народа, интересам Божьим и строили Украинское государство. Потому что церковь и государство – неразрывно связаны между собой. Церковь является духовной основой, фундаментом Украинского государства. Если не будет независимой Украинской православной церкви, мы можем потерять и государственную независимость. Это взаимосвязано,

– считает он.

По его словам, Православная церковь Украины тесно сотрудничает с теми церквями, которые сейчас есть.

"К примеру, мы тесно сотрудничаем с УГКЦ, которая является патриотической церковью. Сотрудничество идет в рамках Всеукраинского совета церквей. Это уникальный орган, который объединяет различные церкви, разные конфессии в единый орган, который озвучивает определенные проблемы, обращается с определенными посланиями к обществу. В рамках этого совета мы – едины в защите Украинского государства", – добавляет председатель ПЦУ.

Что касается объединения Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви, многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться.

"Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях. На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству", – отметил Епифаний.

В то же время он отмечает, что в будущем все православные должны объединиться в единой Церкви.

"Сейчас мы являемся независимой автокефальной поместной православной церковью, которая обладает всеми необходимыми правами наравне с другими, даже историческими патриархатами. Если же говорить о будущем, которое должны строить, то имею в виду признание другими православными поместными церквями, единство в пределах Украины, в пределах единой поместной православной церкви. Поэтому все зависит от нас: как мы будем действовать, сотрудничать", – объясняет он.

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Также Епифаний прокомментировал и ситуацию, которую сегодня можно наблюдать за рубежом. Дело в том, что есть определенные ограничения, по которым люди не могут ходить в Украинскую православную церковь в других странах.

По нормам Томоса, мы как Украинская православная церковь не вправе иметь приходы и епархии в диаспоре за рубежом. Это право принадлежит Вселенскому патриарху. То есть, православные украинские священники имеют право обслуживать духовные потребности украинцев за рубежом, но они должны находиться в составе Вселенского патриархата. Сейчас мы решаем этот вопрос относительно приходов, которые были до сих пор в Киевском патриархате. Это касается Европы, Америки. Сейчас уже много приходов, которые были созданы в то время, присоединяются к составу Константинопольского патриархата. И украинские священники и в дальнейшем будут обслуживать духовные потребности украинцев за рубежом. Они будут в составе Константинопольского патриархата, но будут поддерживать духовную связь с Украинской поместной православной церковью. И постепенно мы решим все эти вопросы, потому что на это нужно время. Мы ведем переговоры с Вселенским патриархом, архиереи на местах общаются с украинскими общинами,

– констатировал митрополит.

Ранее Епифаний подчеркивал, что Православная церковь Украины получит статус патриархата только в том случае, если объединит вокруг себя всех православных украинских христиан.

Мы являемся полноценной Украинской православной церковью, которая занимает почетное место среди других православных церквей, и теперь нам нужно подтвердить статус автокефалии. Если мы объединимся и создадим Единую поместную православную церковь, которая объединит всех православных христиан в Украине, то в будущем мы сможем достичь высокого статуса – статуса патриархата,

– зявил он.

Что касается признания украинской автокефалии со стороны других независимых церквей, то вскоре, утверждает Епифаний, такое решение примут, в частности, Кипрская, Элладская, Румынская и другие православные церкви. Однако на это тоже нужно время, потому что есть противодействие со стороны РПЦ.

"Они сейчас обсуждают вопрос признания, потому что это не единоличное решение того или иного предстоятеля. Это должен Синод или Архиерейский собор обосновать свой вывод, на основе которого уже четко провозгласить признание автокефалии Украинской православной церкви", – подытожил предстоятель ПЦУ.

Как создавали Православную церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

КАКИЕ СЕГОДНЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЦУ И ДРУГИМИ ЦЕРКВЯМИ: