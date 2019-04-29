12:14
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      На Фанаре пасхальное послание впервые прозвучало на украинском языке: видео

      44 Читати новину українською
      На Фанаре пасхальное послание зачитали на украинском
      На Фанаре пасхальное послание зачитали на украинском / Иллюстративное фото

      Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание объявили и на украинском языке. Такое произошло впервые.

      Еще год назад это казалось недостижимым, подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Веры, любви, согласия: руководители государства поздравили украинцев с Пасхой

      Кроме того, некоторые верующие пришли к храму в вышиванках, а еще звучал украинский хор. Пасхальную литургию лично правил патриарх Варфоломей.

      Сегодня во время праздничного богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также на украинском языке еще год назад это казалось недостижимым! Верьте, и всегда будет победа! Все будет Украина!
      – сообщил он.

      Накаунне Пасхальных праздников Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) поздравили украинцев со светлым Воскресением Христовым. Они пожелали всем понимания, мира и радостного празднования.

      Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 29 апреля: в Обливной понедельник пройдут сильные дожди
      сегодня
      1085
      Теги: Новости Украины Новости политики Пасха Вселенський патриархат Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 60
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      249
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      сегодня , 09:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      Злой Одессит 1638
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2707
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Предшественницы Савченко: украинские женщины-военные 100 лет назад
       12 марта 2016 , 19:58
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Уставшие работники Ford попросили заменить их роботами и руководство согласилось
       31 августа 2018 , 15:20
      Ювентус стал частью большого обмана – фейковый футболист получил огромную популярность благодаря команде Роналду
       12 октября 2018 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук