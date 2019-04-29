На Фанаре пасхальное послание впервые прозвучало на украинском языке: видео

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание объявили и на украинском языке. Такое произошло впервые.

Еще год назад это казалось недостижимым, подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

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Кроме того, некоторые верующие пришли к храму в вышиванках, а еще звучал украинский хор. Пасхальную литургию лично правил патриарх Варфоломей.

Сегодня во время праздничного богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также на украинском языке – еще год назад это казалось недостижимым! Верьте, и всегда будет победа! Все будет Украина!

– сообщил он.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 28, 2019

Сильне Патріарше послання Церкви-Матері до вірян! Й.В.Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію.Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі,чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу!Смакували і укр паски) pic.twitter.com/jyd14sz8li — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 28, 2019

Накаунне Пасхальных праздников Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) поздравили украинцев со светлым Воскресением Христовым. Они пожелали всем понимания, мира и радостного празднования.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.