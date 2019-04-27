Епифаний и Святослав поздравили украинцев с Пасхой

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав (Шевчук) поздравили украинцев со светлым Воскресением Христовым. Они пожелали всем взаимопонимания, мира и радостно отпраздновать Пасху.

Митрополит Епифаний поздравил с Пасхой руководство государства и воинов Вооруженных сил, которые на Донбассе защищают Украину.

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Разделяя с Вами пасхальную радость, я поздравляю всех Вас со светлым Воскресением Христовым, со спасительной Пасхой Господней! С чувством особой благодарности направляю наши совместные приветствия украинским воинам, которые с оружием в руках мужественно противостоят агрессору и защищают мир. Мы ежедневно молимся за Вас и уверены, что благодаря вашему жертвенному служению Украина приближается к победе и справедливому миру,

– отметил глава ПЦУ.

Также митрополит обратился к украинцам, находящимся в оккупации или за решеткой в плену России-агрессора – "мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из Вас".

Епифаний обратился и к православным христианам Украины, которые еще не вошли в ПЦУ, и отметил, что когда все приходы будут объединены вокруг престола Киевского.

Он пожелал, чтобы Господь вдохновил сердца людей в любви вместе строить лучшее будущее Родины, отвергать искушения, противостояние и вражду, а утверждать правду, понимание и общественный мир.

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Глава УГКЦ Святослав также поздравил с Пасхой всех украинцев – тех, кто на Родине, за границей или далеко от родного дома.

Он убежден, что Господь дает силу и надежду каждому из нас преодолевать трудности. Глава УГКЦ пожелал, чтобы праздник Пасхи стал праздником изменения для каждого человека, а также праздником надежды для многострадального украинского народа.

Всем вам желаю веселых пасхальных праздников, вкусного пасхального яйца, радостных гаивок. Возвеселимся Воскресением Христовым, потому что он является нашей жизнью и воскресением. Христос воскрес! Воистину воскрес!

– пожелал Святослав.