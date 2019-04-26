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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Военные с передовой поздравили укринцев с Пасхой

      20 Читати новину українською
      Пасха
      Пасха / Фото из открытых источников

      Обстрелы на фронте не прекращаются, но в перерыве между ними украинские армейцы не забывают о гражданской жизни, своих родных и всех украинцах.

      По словам автора видео, пресс-офицера воинской части А3215 Юрия Кульпы военные к съемкам не готовились, все происходило в реальном времени без постановочных сцен.

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      Такие мероприятия проводятся не первый раз, главная цель донести тепло сердец защитников через слова, а также передать поздравления наших ребят в мирные города и села. Чаще всего наши защитники желают мира.

      Смотрите видео поздравления военных:

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пасха
      Источник: 24 канал
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