Военные с передовой поздравили укринцев с Пасхой
Обстрелы на фронте не прекращаются, но в перерыве между ними украинские армейцы не забывают о гражданской жизни, своих родных и всех украинцах.
По словам автора видео, пресс-офицера воинской части А3215 Юрия Кульпы военные к съемкам не готовились, все происходило в реальном времени без постановочных сцен.
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Такие мероприятия проводятся не первый раз, главная цель донести тепло сердец защитников через слова, а также передать поздравления наших ребят в мирные города и села. Чаще всего наши защитники желают мира.
Смотрите видео поздравления военных:
Источник: 24 канал
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