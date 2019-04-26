Рецепт домашней паски от украинского военного

Подготовка к Пасхе стартовала и в пограничников. Они уже готовят лакомство на весь отдел пограничной службы.

Срочник Александр показал 24 канала, как делает Паску по семейному рецепту.

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Готовить паску Саша научился у мамы и бабушки. С детства наблюдал, как они вымешивали тесто. Он уверен, что приготовление паски – творческий процесс.

1. Сначала надо три яйца, стакан сахара и сто граммов растопленного сливочного масла. Всю эту смесь тщательно взбить.



Взбить ингредиенты для теста

2. В смесь влить литр молока, добавить пачку ванильного сахара и растереть 100 граммов дрожжей.

3. Маленькими порциями бросать муку.

4. Когда тесто готово, его по традиции, накрывают полотенцем, а сверху кладут освященную вербу. Если экспериментировать с цедрой лимона и апельсина, то получается свежая ароматная паска с запахом фруктов.

5. Все паски ставят в печь одновременно. А затем тщательно следят, чтобы не пригорели.



Розжиг печи для паски

Из одного замеса вышло 7 пасок. Все ручной работы, ибо кухонной техники не применяли, чтобы паска получила тепло души и дух праздника.



Паска – главная на праздничном столе

Паской будут лакомиться и в свой профессиональный праздник День пограничника, который приходится на третий день Пасхи. На приготовление праздничного хлеба ушло чуть больше двух часов.

Все солдаты срочной службы имеют возможность пойти посвятить паску в церковь, а также побыть на Службе. Перед самой Пасхой к нам приезжал капеллан, и солдаты срочной службы имели возможность пойти к Исповеди,

– рассказал солдат-срочник Отдела пограничной службы Пулемец Александр Шептий.

Такая паска сытная, однако не калорийная. В ночь Пасхи военнослужащие понесут освящать их в церковь. Кроме тех, кто на дежурстве.