Рецепт домашньої паски від українського військового
Підготовка до Великодня стартувала і в прикордонників. Вони вже готують смаколики на увесь відділ прикордонної служби.
Строковик Олександр показав 24 каналу, як робить Паску за сімейним рецептом.
Читайте також: Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українців
Готувати паску Сашко навчився у мами і бабусі. Змалку спостерігав, як вони вимішували тісто. Він впевнений, що приготування паски – творчий процес.
1. Спочатку треба три яйця, склянка цукру та сто грамів розтопленого вершкового масла. Усю цю суміш ретельно збити.
Збити інгредієнти для тіста
2. У суміш влити літр молока, додати пачку ванільного цукру та розтерти 100 грамів дріжджів.
3. Маленькими порціями кидати муку.
4. Коли тісто готове, його за традицією, накривають рушником, а зверху кладуть освячену вербу. Якщо експериментувати з цедрою лимона та апельсина, то виходить свіжа ароматна паска із запахом фруктів.
5. Усі паски ставлять до печі одночасно. А потім ретельно стежать, аби не пригоріли.
Розпалювання печі для паски
З одного замісу вийшло 7 пасок. Усі ручної роботи, бо кухонної техніки не застосовували, аби паска отримала тепло душі й дух свята.
Паска – головна на святковому столі
Паскою смакуватимуть і в своє професійне свято День прикордонника, яке припадає на третій день Великодня. На приготування святкового хліба пішло трохи більше двох годин.
Усі солдати строкової служби мають змогу піти й посвятити паску до церкви, а також побути на Службі. Перед самою Пасхою до нас приїжджав капелан, і солдати строкової служби мали змогу піти до Сповіді,
– розповів солдат-строковик Відділу прикордонної служби Пулемець Олександр Шептій.
Така паска ситна, проте не калорійна. У ніч Великодня військовослужбовці понесуть освячувати їх у церкву. Окрім тих, хто на чергуванні.