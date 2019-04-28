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      Веры, любви, согласия: руководители государства поздравили украинцев с Пасхой

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      Пасха в Украине
      Пасха в Украине / Иллюстративное фото

      Президент Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие украинские политические деятели поздравили граждан Украины с праздником Пасхи.

      "Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит", – сказал Петр Порошенко в своем поздравлении украинцев с Пасхой.

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      И подчеркнул, что впервые со времен Крещения страна имеет собственную независимую автокефальную Православную церковь Украины, которая получила Томос Вселенского Патриарха и причастна ко всей полноте мирового православия.

      Для победы нужны две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы должны искренне любить нашу страну и твердо верить в победу. В то, что мы сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой,
      – написал президент.

      Порошенко
      Петр и Марина Порошенко

      Владимир Гройсман, премьер-министр Украины пожелал украинцам благополучия и благосостояния. Он отметил, что человечество всегда объединяла вера в победу добра над любым злом и агрессией, и вера в силу людей, которые стремятся сделать мир лучше.

      Также мы молимся за тех, кто защищает нашу Родину от внешней агрессии на Востоке. Спасибо нашим бойцам за мужество и героизм и желаем им успешного возвращения в свои дома,
      – отдельно подчеркнул Гройсман.

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      Гройсман
      Владимир Гройсман

      Андрей Парубий, глава украинского парламента, поделился собственным рецептом счастливой пасхи.

      Возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты – счастливая пасха готова,
      – рассказал Парубий.

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      Парубій
      Андрей Парубий

      Александр Турчинов в Twitter назвал праздник Пасхи "настоящей победой правды над ложью, любви – над злобой, жизни – над смертью".

      Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну! Христос Воскрес! И только с ним воскреснет Украина!
      – написал Турчинов.

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      Турчинов
      Александр Турчинов

      Министр обороны Украины Степан Полторак тоже в Twitter поздравил украинцев с праздником.

      Желаю, чтобы непобедимый дух любви, дух надежды на светлое будущее государства всегда был с нами, а вера в Победу добра над злом жила в сердце! С нами Бог, Правда, и Украина!
      – сказал министр.

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      Полторак
      Степан Полторак

      Глава Киева Виталий Кличко в своем Facebook пожелал украинцам мира, добра и светлых мыслей.

      Не надо уныния! Мы все преодолеем,
      – подчеркнул Кличко.

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      Кличко
      Виталий Кличко

      Картинки поздравления с Пасхой: лучшая подборка

      blog_ava
      Картинки поздравления с Пасхой: лучшая подборка
      сегодня
      28019
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Андрей Парубий Степан Полторак Александр Турчинов Владимир Гройсман Петр Порошенко Пасха
      Источник: 24 канал
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