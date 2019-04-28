Веры, любви, согласия: руководители государства поздравили украинцев с Пасхой
Президент Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие украинские политические деятели поздравили граждан Украины с праздником Пасхи.
"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит", – сказал Петр Порошенко в своем поздравлении украинцев с Пасхой.
Читайте также: Пасха 2019: все о праздновании в Украине
И подчеркнул, что впервые со времен Крещения страна имеет собственную независимую автокефальную Православную церковь Украины, которая получила Томос Вселенского Патриарха и причастна ко всей полноте мирового православия.
Для победы нужны две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы должны искренне любить нашу страну и твердо верить в победу. В то, что мы сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой,
– написал президент.
Петр и Марина Порошенко
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины пожелал украинцам благополучия и благосостояния. Он отметил, что человечество всегда объединяла вера в победу добра над любым злом и агрессией, и вера в силу людей, которые стремятся сделать мир лучше.
Также мы молимся за тех, кто защищает нашу Родину от внешней агрессии на Востоке. Спасибо нашим бойцам за мужество и героизм и желаем им успешного возвращения в свои дома,
– отдельно подчеркнул Гройсман.
Читайте также: Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
Владимир Гройсман
Андрей Парубий, глава украинского парламента, поделился собственным рецептом счастливой пасхи.
Возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты – счастливая пасха готова,
– рассказал Парубий.
Читайте также: Салаты на Пасху: вкусные рецепты для праздничного стола
Андрей Парубий
Александр Турчинов в Twitter назвал праздник Пасхи "настоящей победой правды над ложью, любви – над злобой, жизни – над смертью".
Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну! Христос Воскрес! И только с ним воскреснет Украина!
– написал Турчинов.
Читайте также: Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Александр Турчинов
Министр обороны Украины Степан Полторак тоже в Twitter поздравил украинцев с праздником.
Желаю, чтобы непобедимый дух любви, дух надежды на светлое будущее государства всегда был с нами, а вера в Победу добра над злом жила в сердце! С нами Бог, Правда, и Украина!
– сказал министр.
Читайте также: Пасхальные открытки с поздравлениями для родных и близких
Степан Полторак
Глава Киева Виталий Кличко в своем Facebook пожелал украинцам мира, добра и светлых мыслей.
Не надо уныния! Мы все преодолеем,
– подчеркнул Кличко.
Читайте также: Пасха 2019: что нельзя делать и что можно есть в этот день
Виталий Кличко
Картинки поздравления с Пасхой: лучшая подборка
Выбор редакции
-
Упрощенное российское гражданство – это узаконенная аннексия Донбасса, – экспертсегодня , 10:01
-
Виктор Постол победил Мохамеда Мимуна и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мирасегодня , 09:11
-
Главные новости 27 апреля: скандал вокруг "паспортного указа" Путина, сошел Благодатный огоньсегодня , 09:07