Веры, любви, согласия: руководители государства поздравили украинцев с Пасхой

Президент Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие украинские политические деятели поздравили граждан Украины с праздником Пасхи.

"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит", – сказал Петр Порошенко в своем поздравлении украинцев с Пасхой.

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И подчеркнул, что впервые со времен Крещения страна имеет собственную независимую автокефальную Православную церковь Украины, которая получила Томос Вселенского Патриарха и причастна ко всей полноте мирового православия.

Для победы нужны две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы должны искренне любить нашу страну и твердо верить в победу. В то, что мы сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой,

– написал президент.



Петр и Марина Порошенко

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины пожелал украинцам благополучия и благосостояния. Он отметил, что человечество всегда объединяла вера в победу добра над любым злом и агрессией, и вера в силу людей, которые стремятся сделать мир лучше.

Также мы молимся за тех, кто защищает нашу Родину от внешней агрессии на Востоке. Спасибо нашим бойцам за мужество и героизм и желаем им успешного возвращения в свои дома,

– отдельно подчеркнул Гройсман.

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Владимир Гройсман

Андрей Парубий, глава украинского парламента, поделился собственным рецептом счастливой пасхи.

Возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты – счастливая пасха готова,

– рассказал Парубий.

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Андрей Парубий

Александр Турчинов в Twitter назвал праздник Пасхи "настоящей победой правды над ложью, любви – над злобой, жизни – над смертью".

Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну! Христос Воскрес! И только с ним воскреснет Украина!

– написал Турчинов.

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Александр Турчинов

Министр обороны Украины Степан Полторак тоже в Twitter поздравил украинцев с праздником.

Желаю, чтобы непобедимый дух любви, дух надежды на светлое будущее государства всегда был с нами, а вера в Победу добра над злом жила в сердце! С нами Бог, Правда, и Украина!

– сказал министр.

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Степан Полторак

Глава Киева Виталий Кличко в своем Facebook пожелал украинцам мира, добра и светлых мыслей.

Не надо уныния! Мы все преодолеем,

– подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко

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