Віри, любові, злагоди: керівники держави привітали українців із Великоднем

Президент Петро Порошенко, глава уряду Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші українські політичні діячі привітали громадян України зі святом Великодня.

"Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Учить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе", – сказав Петро Порошенко у своєму привітанні українців з Великоднем.

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І наголосив, що вперше з часів Хрещення країна має власну незалежну автокефальну Православну церкву України, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і причетна до усієї повноти світового православ'я.

Для перемоги потрібні дві речі: віра і любов. І сьогодні вони як ніколи потрібні Україні. Ми повинні щиро любити нашу країну і твердо вірити в перемогу. У те, що ми зможемо відстояти нашу свободу, зробити життя успішним і багатим,

– написав президент.



Петро та Марина Порошенки

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, побажав українцям злагоди й добробуту. Він зазначив, що людство завжди об'єднувала віра в перемогу добра над будь-яким злом і агресією, і віра в силу людей, які прагнуть зробити світ кращим.

Також ми молимося за тих, хто захищає нашу Батьківщину від зовнішньої агресії на Сході. Дякуємо нашим бійцям за мужність і героїзм та бажаємо їм успішного повернення до власних домівок,

– окремо наголосив Гройсман.

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Володимир Гройсман

Андрій Парубій, голова українського парламенту, поділився власним рецептом щасливої паски.

Візьміть любові і доброту, додайте відповідальності і поваги, приправте добрими справами, додайте жменьку оптимізму, без зайвого шуму з'єднайте всі інгредієнти – щаслива паска готова,

– розповів Парубій.

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Андрій Парубій

Олександр Турчинов в Twitter назвав свято Великодня "справжньою перемогою правди над брехнею, любові – над злобою, життя – над смертю".

Нехай Господь благословить і зміцнить усіх нас і нашу рідну країну! Христос Воскрес! І тільки з ним воскресне Україна!

– написав Турчинов.

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Олександр Турчинов

Міністр оборони України Степан Полторак також у Twitter привітав українців зі святом.

Бажаю, щоб непереможний дух любові до України, дух надії на світле майбутнє держави завжди був із нами, а віра у Перемогу добра над злом жила у серці! З нами Бог, Правда, і Україна!

– сказав міністр.

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Степан Полторак

Очільник Києва Віталій Кличко у своєму Facebook побажав українцям миру, добра і світлих думок.

Не треба зневіри! Ми все подолаємо,

– наголосив Кличко.

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Віталій Кличко

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