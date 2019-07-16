Це спецоперація Росії, – посол про ув’язнення українця Марківа в Італії

Процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був спецоперацією Росії. Її в Італії організували для того, аби дискредитувати український опір російській агресії.

Однак підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, про це сказав заявив України в Італії Євген Перелигін виданню Formiche.net.

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Посол зазначив, що тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

Я переконаний , що весь процес проти Віталія Марківа, а також недавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російської агресії,

– заявив він.

Перелигін також вважає, що на втручання Росії вказують багато фактів, хоча це і треба довести.

"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, при повній відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, виходячи з багатьох факторів та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа?" – додав дипломат.

Зазначимо, Україна пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу, провести слідчий експеримент у справі Нацгвардійця, проте – марно. Всі пропозиції в Італії ігнорували.

Віталій Марків – боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії. До України Марків повернувся у 2013 році, коли починалася Революція Гідності. На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону, за якийсь час влився до складу Національної гвардії України.

Коротко про справу проти Марківа

У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Сам Марків не те, що не стріляв у журналіста, а й навіть не мав відповідного озброєння. Група італійського фотографа потрапила під обстріл з боку окупантів під Слов’янськом у травні 2014 року.

Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.