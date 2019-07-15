Справа Віталія Марківа: Італія відмовила Україні у спільному розслідуванні

Україна пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу, провести слідчий експеримент у справі Нацгвардійця, проте – марно. Всі пропозиції в Італії ігнорували.

Співпрацю українська сторона запропонувала італійському слідству ще 3 роки тому, коли Віталія Марківа затримали за підозрою у вбивстві італійського фотографа Андреа Рокеллі. Про це повідомив колишній заступник генпрокурора Євгеній Єнін "Громадському".

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"Ми неодноразово намагалися вийти на контакт із нашими італійськими колегами, підписали спільного листа з пропозицією створити спільну слідчу групу. Ми запрошували італійських слідчих і прокурорів приїхати на територію України, щоб дослідити місце злочину, – не за картами чи схемами, а на місцевості, що додало б додаткових аргументів невинуватості Марківа", – наголосив він.

Жодної відповіді на "формальні неодноразові усні і письмові звернення" українська сторона так і не отримала.

Що відомо про справу Марків в Італії?

12 липня італійський суд у місті Павія виніс вирок українцю, бійцю Нацгвардії Віталію Марківу. Так, йому присудили 24 роки в’язниці за вбивство італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі. Річ у тім, що сам Марків не те, що не стріляв у журналіста, а й навіть не мав такого озброєння, з якого вбили Рокеллі. Група італійського фотографа потрапила під обстріл з боку окупантів під Слов’янськом у травні 2014 року.

Хто такий Віталій Марків? Більше про засудженого в Італії українця – читайте у матеріалі 24 каналу.

Італійські прокурори під час судового процесу наполягали на побічній винуватості військового. За їх словами, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.