Ганебно і несправедливо, – Аваков зустрівся із послом Італії у справі ув'язнення Марківа

Глава МВС Арсен Аваков обговорив з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа вирок італійського суду військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

Україна вимагає ясних кроків по вирішенню проблеми, про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Twitter.

Варто знати: Ув’язнення Марківа в Італії: повернувся депутат, проти якого хочуть порушити справу

Глава МВС додав, що для цього представники обох країн продовжуватимуть спільні консультації.

Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії по гвардійцю Марківу шкодить взаєминам країн,

– написав він.

Віталій Марків – боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії. До України Марків повернувся у 2013 році, коли починалася Революція Гідності. На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону, за якийсь час влився до складу Національної гвардії України.

Коротко про справу проти Марківа

Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків, його захист та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.