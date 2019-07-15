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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Ганебно і несправедливо, – Аваков зустрівся із послом Італії у справі ув'язнення Марківа

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      Рішення італійського суду щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам України і Італії, – Аваков
      Рішення італійського суду щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам України і Італії, – Аваков / 24 канал

      Глава МВС Арсен Аваков обговорив з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа вирок італійського суду військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

      Україна вимагає ясних кроків по вирішенню проблеми, про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Twitter.

      Варто знати: Ув’язнення Марківа в Італії: повернувся депутат, проти якого хочуть порушити справу

      Глава МВС додав, що для цього представники обох країн продовжуватимуть спільні консультації.

      Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії по гвардійцю Марківу шкодить взаєминам країн,
      – написав він.

      Віталій Марків – боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії. До України Марків повернувся у 2013 році, коли починалася Революція Гідності. На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону, за якийсь час влився до складу Національної гвардії України.

      Коротко про справу проти Марківа

      Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків, його захист та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Віталій Марків Судді
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