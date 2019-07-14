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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Ув’язнення Марківа в Італії: повернувся депутат, проти якого хочуть порушити справу

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      Матківський, проти якого хочуть порушити справу, повернувся в Україну
      Матківський, проти якого хочуть порушити справу, повернувся в Україну / Wikipedia

      Італійський суд, який ув’язнив Віталія Марківа, просив прокуратуру відкрити кримінальну справу проти нардепа Богдана Матківського. Той вже повернувся в Україну.

      Матківський залишив Італію 13 липня, про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці у Facebook.

      Важливо: Оскарження вироку Віталію Марківу: коли подадуть апеляцію та коли її розглянуть

      Посол також зазначив, що українцям довелось перебрати багато варіантів, де "переходити кордон".

      Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну,
      – додав він.

      Хто такий Віталій Марків?Це боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії.

      До України Марків повернувся у 2013 році – під час подій на Майдані Незалежності, коли починалася Революція Гідності). На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону (за якийсь час влився до складу Національної гвардії України).

      Коротко про справу проти Марківа

      Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків, його захист та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Віталій Марків Судді
      Джерело: 24 канал
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