Ув’язнення Марківа в Італії: повернувся депутат, проти якого хочуть порушити справу

Італійський суд, який ув’язнив Віталія Марківа, просив прокуратуру відкрити кримінальну справу проти нардепа Богдана Матківського. Той вже повернувся в Україну.

Матківський залишив Італію 13 липня, про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці у Facebook.

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Посол також зазначив, що українцям довелось перебрати багато варіантів, де "переходити кордон".

Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну,

– додав він.

Хто такий Віталій Марків?Це боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії.



До України Марків повернувся у 2013 році – під час подій на Майдані Незалежності, коли починалася Революція Гідності). На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону (за якийсь час влився до складу Національної гвардії України).

Коротко про справу проти Марківа

Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків, його захист та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.