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      Боротимемось до кінця, – дружина ув'язненого Марківа про шок від вироку та стан чоловіка

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      У страшних снах не могла передбачити, – дружина ув'язненого в Італії Марківа
      У страшних снах не могла передбачити, – дружина ув'язненого в Італії Марківа / Фейсбук-сторінка Діани Марків

      Дружина ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа Діана була більш ніж у шоці після оголошення вироку чоловіку італійським судом. Однак сам Віталій тримається добре – налаштований на боротьбу.

      До негативного вироку Діана була готова, про це вона розповіла "Громадському". Однак такого рішення суддів дружина Марківа ніяк не очікувала. 

      Важливо: Справа Віталія Марківа: Італія відмовила Україні у спільному розслідуванні

      Так, італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки, прокурор просив 17. 

      Навіть у страшних снах я не могла передбачити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це легко сказати,
      – сказала вона.

      Водночас Діана зазначила, що чоловік нормально тримається. Її він заздалегідь готував до того, що вирок може бути негативним. Віталій наголошує, що все буде добре – "боротимемось до кінця".

      "Він перебуває у в’язниці суворого режиму, там дуже суворий порядок, але в принципі тримається і почувається він нормально, наскільки це можна назвати нормальним: ходить до спортивного залу, читає книжки, старається дарма не витрачати час", – розповіла дружина ув’язненого.

      Вона також додала, що мати відвідує Віталія раз на два тижні, але сама вона не їздить до нього.

      Ми з Віталієм прийняли рішення, що мені краще не їздити,
      – пояснила Діана.

      Віталій Марків – боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії. До України Марків повернувся у 2013 році, коли починалася Революція Гідності. На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону, за якийсь час влився до складу Національної гвардії України.

      Коротко про справу проти Марківа

      У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Сам Марків не те, що не стріляв у журналіста, а й навіть не мав відповідного озброєння. Група італійського фотографа потрапила під обстріл з боку окупантів під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Віталій Марків Судді
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