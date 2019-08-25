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      Втрата України на Донбасі: стало відоме ім'я загиблого військового

      286 Читать новость на русском
      Віталій Собко
      Віталій Собко / Facebook-сторінка

      Загиблим 25 серпня на Донбасі військовим виявився Віталій Собко – боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти. 20-річний військовий був родом з села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області.

      Окрім загиблого військового, ще 3 бійців зазнали поранень у зоні Операції Об’єднаних сил.

      Читайте також: Бойовики підірвали свою позицію, щоб влаштувати провокацію для ЗСУ: відео

      "Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять і слава герою!", – повідомили у Ланівецькому районному військовому комісаріаті.

       

       

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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