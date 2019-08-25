Втрата України на Донбасі: стало відоме ім'я загиблого військового

Загиблим 25 серпня на Донбасі військовим виявився Віталій Собко – боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти. 20-річний військовий був родом з села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області.

Окрім загиблого військового, ще 3 бійців зазнали поранень у зоні Операції Об’єднаних сил. Читайте також: Бойовики підірвали свою позицію, щоб влаштувати провокацію для ЗСУ: відео "Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять і слава герою!", – повідомили у Ланівецькому районному військовому комісаріаті.