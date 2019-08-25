Потеря Украины на Донбассе: стало известно имя погибшего военнослужащего

Погибшим 25 августа на Донбассе военным оказался Виталий Собко – боец 35-й отдельной бригады морской пехоты. 20-летний военнослужащий был родом из села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области.

Кроме погибшего военного, еще три бойца получили ранения в зоне Операции Объединенных сил.

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"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. В скорби и молитве низко склоняем головы в память о верном сыне Украины. Вечная память и слава герою!", – сообщили в Лановецком районном военном комиссариате.