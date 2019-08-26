Под Горловкой погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар"

Командир взвода 24-го батальона "Айдар" (позывной "Тихий") 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины погиб во время боя на Донбассе.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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Командир погиб в результате обстрела из пулемета или снайпера под Горловкой, отметил Бутусов. На момент написания публикации журналиста бой под Горловкой еще продолжался.

Противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается,

– написал Бутусов.

Также 25 августа на Донбассе погиб военный Виталий Собко – боец 35-й отдельной бригады морской пехоты. 20-летний Виталий был родом из села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области.

Несмотря на новое перемирие оккупанты продолжают провокации и обстрелы. За месяц боевики убили 16 украинских военных на Востоке. В частности, в ночь с 14 на 15 августа Украина получила новых тяжелых потерь – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине. Украинская сторона постоянно соблюдает условия перемирия.

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.



Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала