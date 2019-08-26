Пекельна доба на Донбасі: 13 обстрілів, 1 загиблий та 3 поранених

Упродовж доби 25 серпня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 1 український військовий загинув, ще 3 – отримали поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

Важливо: Під Горлівкою загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки, Водяного, Мар’їнки, Авдіївки, Павлополя та поблизу Троїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли позиції ООС поблизу Шумів з напрямку району Шахта 6-7, неподалік Золотого-4 та Південного.

Упродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовий загинув, а ще 3 військовослужбовців отримали поранення.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

Важливо! Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Його встановлено уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу