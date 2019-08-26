08:37
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Адские сутки на Донбассе: 13 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых

      7 Читати новину українською
      Адские сутки на Донбассе: 13 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых
      Адские сутки на Донбассе: 13 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых / narodna-pravda.ua

      В течение суток 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, еще 3 – получили ранения.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Важно: Под Горловкой погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар"

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил недалеко от Николаевки, Водяного, Марьинки, Авдеевки, Павлополя и вблизи Троицкого.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции ООС вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7, неподалеку от Золотого-4 и Южного.

      За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов 1 украинский военный погиб, а еще 3 военнослужащих получили ранения.

      С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

      Важно! Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Оно установлено вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В соответствии с договоренностями режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.


      Оккупированные районы Донбасса/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Американец стал единственным пассажиром на борту самолета: видео незабываемого путешествия
      сегодня
      127
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости России Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      сегодня , 00:36 Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      144
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 августа , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3174
      Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели
      25 августа , 19:30 Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели
      577
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      25 августа , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 2879
      "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      25 августа , 17:00 "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      Тетяна Мартинюк 505
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук