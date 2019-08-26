Адские сутки на Донбассе: 13 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых

В течение суток 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, еще 3 – получили ранения.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил недалеко от Николаевки, Водяного, Марьинки, Авдеевки, Павлополя и вблизи Троицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции ООС вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7, неподалеку от Золотого-4 и Южного.

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов 1 украинский военный погиб, а еще 3 военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Важно! Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Оно установлено вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В соответствии с договоренностями режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Оккупированные районы Донбасса/ Инфографика 24 канала