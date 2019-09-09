Боевики наконец позволили начать ремонт моста в Станице Луганской

Украинская сторона расширяет дорогу от КПВВ до разрушенного моста в Станице Луганской, на Донбассе. Подконтрольные РФ боевики наконец подтвердили "режим тишины", поэтому подрядчики смогли спуститься под разрушенный мост, чтобы начать работы.

Председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий рассказал в комментарии "Свободном радио", что украинская сторона начала расчищать и демонтировать сооружения возле моста.

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Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. Раньше нам не разрешали вниз. Сейчас работы продолжаются. Там идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дела пойдут и дальше,

– сказал Комарницкий.

По его словам, на месте работают 24 человека, два трактора, каток и четыре самосвала. Рабочим уже удалось вібрать лишний грунт с правой обочины и засыпать его новым щебнем. Левую обочину дороги пока что подготовили для укладки первого слоя асфальта.

В то же время, взрывотехники ГСЧС проверяют и очищают обочину дороги от взрывоопасных предметов. Также они обследуют и местность возле разрушенного моста.

Почему работы возле моста в Станице Луганской останавливали?

В начале сентября украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил у разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.



Кроме бездействия, оккупационная администрация еще и не пускала украинских строителей к разрушенной части моста. Отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить оккупанты объяснили "отсутствием детального плана восстановительных работ".

Почему важно восстановить мост в Станице Луганской?

Это единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала