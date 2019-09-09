17:01
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ

      Боевики наконец позволили начать ремонт моста в Станице Луганской

      98 Читати новину українською
      В Станице Луганской расширяют дорогу от КПВВ до разрушенного моста
      В Станице Луганской расширяют дорогу от КПВВ до разрушенного моста / Фото из Facebook

      Украинская сторона расширяет дорогу от КПВВ до разрушенного моста в Станице Луганской, на Донбассе. Подконтрольные РФ боевики наконец подтвердили "режим тишины", поэтому подрядчики смогли спуститься под разрушенный мост, чтобы начать работы.

      Председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий рассказал в комментарии "Свободном радио", что украинская сторона начала расчищать и демонтировать сооружения возле моста.

      Важно: В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем договорились

      Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. Раньше нам не разрешали вниз. Сейчас работы продолжаются. Там идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дела пойдут и дальше,
      – сказал Комарницкий.

      По его словам, на месте работают 24 человека, два трактора, каток и четыре самосвала. Рабочим уже удалось вібрать лишний грунт с правой обочины и засыпать его новым щебнем. Левую обочину дороги пока что подготовили для укладки первого слоя асфальта.

      В то же время, взрывотехники ГСЧС проверяют и очищают обочину дороги от взрывоопасных предметов. Также они обследуют и местность возле разрушенного моста.

       

      Почему работы возле моста в Станице Луганской останавливали?
      В начале сентября украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил у разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.

      Кроме бездействия, оккупационная администрация еще и не пускала украинских строителей к разрушенной части моста. Отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить оккупанты объяснили "отсутствием детального плана восстановительных работ".

      Почему важно восстановить мост в Станице Луганской?

      Это единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
      сегодня
      1219
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Строительство Новости недвижимости Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун: Досягнення позитивної демографічної цифри не має бути метою влади
      сегодня , 17:00 Супрун: Досягнення позитивної демографічної цифри не має бути метою влади
      Блог Соцмережі 1
      Незаконні перебудови: як держслужбовці отримують дозволи на перепланування
      сегодня , 16:00 Незаконні перебудови: як держслужбовці отримують дозволи на перепланування
      Тетяна Мартинюк 184
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      529
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сегодня , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 300
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сегодня , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 385
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук