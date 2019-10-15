Разведение сил в Золотом отложили, – Офис Президента

Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что вопрос о разведении сил в Золотом на Луганщине украинская власть пока отложила.

Как пояснил он в эфире "Громадського", без устойчивого прекращения огня разведение сил в Золотом невозможно.

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Что касается разведения, страхи абсолютно понятны. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведения сил – 24 канал) является отложенным, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть устойчивое прекращение огня определенное количество дней, чего не состоялось,

– отметил Костюк.

Кроме того, он отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранители. Поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе возможно только после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Однако пока боевики, несмотря на договоренности, в этих районах постоянно обстреливают украинские позиции.

Разведение войск на Донбассе: что об этом известно

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств было запланировано на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

7 октября разведение войск так и не началось, причина – боевики в очередной раз нарушили договоренности.

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала