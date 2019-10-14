Оккупанты в очередной раз обстреляли район разведения сил

В течение суток 13 октября вооруженные формирования России 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В частности, оккупационные войска дважды обстреляли позиции у Золотого, где, согласно минским договоренностям, должно состояться разведение сил.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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В частности, оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Чермалыка – из станковых автоматических гранатометов;

вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, российские вооруженные формирования 14 раз обстреляли зону ответственности группировки "Север":

шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Светлодарска и Попасной – с автоматических станковых гранатометов;

вблизи Зайцево – с вооружения БМП-1;

в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, за прошедшие сутки ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.