Оккупанты в очередной раз обстреляли район разведения сил
В течение суток 13 октября вооруженные формирования России 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В частности, оккупационные войска дважды обстреляли позиции у Золотого, где, согласно минским договоренностям, должно состояться разведение сил.
Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.
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В частности, оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку Чермалыка – из станковых автоматических гранатометов;
- вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, российские вооруженные формирования 14 раз обстреляли зону ответственности группировки "Север":
- шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Светлодарска и Попасной – с автоматических станковых гранатометов;
- вблизи Зайцево – с вооружения БМП-1;
- в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
К счастью, за прошедшие сутки ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.