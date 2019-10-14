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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Оккупанты в очередной раз обстреляли район разведения сил

      42 Читати новину українською
      Оккупанты в течение суток 13 октября 21 раз обстреляли позиции ООС
      Оккупанты в течение суток 13 октября 21 раз обстреляли позиции ООС / 112-Украина

      В течение суток 13 октября вооруженные формирования России 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В частности, оккупационные войска дважды обстреляли позиции у Золотого, где, согласно минским договоренностям, должно состояться разведение сил.

      Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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      В частности, оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • дважды вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Чермалыка – из станковых автоматических гранатометов;
      • вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

      Кроме того, российские вооруженные формирования 14 раз обстреляли зону ответственности группировки "Север":

      • шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • два раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Светлодарска и Попасной – с автоматических станковых гранатометов;
      • вблизи Зайцево – с вооружения БМП-1;
      • в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Крымского – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      К счастью, за прошедшие сутки ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики Разведение войск Оккупированные территории
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