Цель РФ – разрушить Украину: чем может завершиться напряжение вокруг формулы Штайнмайера
Напряжение в украинском обществе вокруг формулы Штайнмайера может сыграть на руку Путину. И тогда Россия достигнет своей цели – получить в Украине не псевдогражданскую войну, а на самом деле гражданскую. Но все это Кремль делает, чтобы в итоге в той или иной форме ослабить украинское государство и со временем его разрушить.
Как отметил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адреас Умланд, дискуссии внутри Украины вокруг формулы Штайнмайера опасны, пишет Укринформ.
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"Дело в том, что напряжение внутри Украины вокруг этого предложения по переговорам сейчас настолько высокое, что если эта эскалация будет и дальше так продолжаться, это может привести к конфронтации, даже вооруженной. И тогда Россия достигнет своей цели – иметь в Украине не псевдогражданскую войну, а на самом деле гражданскую", – подчеркнул Умланд.
По его мнению, дискуссия по формуле Штайнмайера является преувеличенной, потому что она в основном базируется на недоверии. Среди прочего, недоверии к Бюро по демократическим институтам и правам человека, потому что эту структуру ОБСЕ могут использовать для фактического создания российских "государств-сателлитов" внутри Украины.
Кроме того, очень высоким является недоверие, конечно, к России, а также к Западу (после Будапештского меморандума, Женевской декларации, минских соглашений и т.д.). Так что вполне понятно, что многие наблюдатели в Украине сейчас воспринимают ситуацию так, что если в конечном итоге формула Штайнмайера будет имплементирована, и даже, если и не будет имплементирована, все равно все скажут: ну, хорошо, Украина должна оставить частичку своего суверенитета или территориальной целостности, потому что мир – важнее,
– говорит научный сотрудник Атлантического совета США.
Он добавляет, что Россия просто использует эту ситуацию, чтобы создать и усилить напряжение в Украине и подогревать недоверие, пытаться создать с ее помощью настоящую конфронтацию внутри украинского общества. Ведь конечная цель Кремля – в той или иной форме ослабить украинское государство и со временем ее разрушить.
Ранее депутат от Латвии в Европарламенте Сандра Калниете отмечала, что Россия сейчас является единственной стороной, которая одерживает победу от формулы Штайнмайера.
Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается Кремль, чтобы вернуться в международное сообщество. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и с НАТО,
– отметила политикиня.
По ее словам, тем временем в Украине проходят протесты против формулы Штайнмайера, и они могут дестабилизировать общество. Однако такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает в целом.
Формула Штайнмайера: что нужно знать
- Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, согласно которому Украина соглашается с положениями формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
- Согласно формуле, временный закон Об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
- Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательства Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что они прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
- В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против ее имплементации. Участники мероприятий призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.
- Также ряд областных и городских адмнистраций выступил против формулы Штайнмайера. По мнению депутатов этих органов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам пояснил, что формула Штайнмайера не означает признания оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.
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