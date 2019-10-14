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      Цель РФ – разрушить Украину: чем может завершиться напряжение вокруг формулы Штайнмайера

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      Как угрозы несут дискуссии вокруг формулы Штайнмайера
      Как угрозы несут дискуссии вокруг формулы Штайнмайера / Соцсети

      Напряжение в украинском обществе вокруг формулы Штайнмайера может сыграть на руку Путину. И тогда Россия достигнет своей цели – получить в Украине не псевдогражданскую войну, а на самом деле гражданскую. Но все это Кремль делает, чтобы в итоге в той или иной форме ослабить украинское государство и со временем его разрушить.

      Как отметил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адреас Умланд, дискуссии внутри Украины вокруг формулы Штайнмайера опасны, пишет Укринформ.

      Интересно! Он сделал выводы, – Арахамия о Зеленском и протестах из-за формулы Штайнмайера

      "Дело в том, что напряжение внутри Украины вокруг этого предложения по переговорам сейчас настолько высокое, что если эта эскалация будет и дальше так продолжаться, это может привести к конфронтации, даже вооруженной. И тогда Россия достигнет своей цели – иметь в Украине не псевдогражданскую войну, а на самом деле гражданскую", – подчеркнул Умланд.

      По его мнению, дискуссия по формуле Штайнмайера является преувеличенной, потому что она в основном базируется на недоверии. Среди прочего, недоверии к Бюро по демократическим институтам и правам человека, потому что эту структуру ОБСЕ могут использовать для фактического создания российских "государств-сателлитов" внутри Украины.

      Кроме того, очень высоким является недоверие, конечно, к России, а также к Западу (после Будапештского меморандума, Женевской декларации, минских соглашений и т.д.). Так что вполне понятно, что многие наблюдатели в Украине сейчас воспринимают ситуацию так, что если в конечном итоге формула Штайнмайера будет имплементирована, и даже, если и не будет имплементирована, все равно все скажут: ну, хорошо, Украина должна оставить частичку своего суверенитета или территориальной целостности, потому что мир – важнее,
      – говорит научный сотрудник Атлантического совета США.

      Он добавляет, что Россия просто использует эту ситуацию, чтобы создать и усилить напряжение в Украине и подогревать недоверие, пытаться создать с ее помощью настоящую конфронтацию внутри украинского общества. Ведь конечная цель Кремля – в той или иной форме ослабить украинское государство и со временем ее разрушить.

      Ранее депутат от Латвии в Европарламенте Сандра Калниете отмечала, что Россия сейчас является единственной стороной, которая одерживает победу от формулы Штайнмайера.

      Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается Кремль, чтобы вернуться в международное сообщество. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и с НАТО,
      – отметила политикиня.

      По ее словам, тем временем в Украине проходят протесты против формулы Штайнмайера, и они могут дестабилизировать общество. Однако такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает в целом.

      Формула Штайнмайера: что нужно знать

      • Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, согласно которому Украина соглашается с положениями формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон Об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательства Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что они прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против ее имплементации. Участники мероприятий призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.
      • Также ряд областных и городских адмнистраций выступил против формулы Штайнмайера. По мнению депутатов этих органов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.
      • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам пояснил, что формула Штайнмайера не означает признания оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.
      реализация формулы штайнмайера: хроника последних событий
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
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