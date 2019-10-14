Кінцева мета РФ – зруйнувати Україну: чим може завершитися напруга навколо формули Штайнмаєра
Напруга в українському суспільстві навколо формули Штаймаєра може зіграти на руку Путіну. І тоді Росія досягне своєї мети – мати в Україні не псевдогромадянську війну, а насправді громадянську. Але все це Кремль робить, аби у підсумку в тій чи іншій формі послабити Українську державу та згодом її зруйнувати.
Як зауважив, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адреас Умланд, дискусії всередині України навколо формули Штайнмаєра є небезпечними, пише Укрінформ.
Цікаво! Він зробив висновки, – Арахамія про Зеленського та протести через формулу Штайнмаєра
"Річ у тім, що напруга всередині України навколо цієї пропозиції щодо переговорів – зараз настільки висока, що якщо ця ескалація буде й далі так тривати, це може призвести до конфронтації, навіть озброєної. І тоді Росія досягне своєї мети – мати в Україні не псевдогромадянську війну, а насправді громадянську", – підкреслив Умланд.
На його думку, дискусія щодо формули Штайнмаєра є перебільшеною, бо вона здебільшого базується на недовірі. Серед іншого, недовірі до Бюро з демократичних інститутів і прав людини, тому що цю структуру ОБСЄ можуть використати для фактичного створення російських "держав-сателітів" усередині Україні.
Окрім того, дуже високою є недовіра, звісно, до Росії, а також до Заходу (після Будапештського меморандуму, Женевської декларації, мінських угод тощо). То цілком зрозуміло, що багато спостерігачів в Україні зараз сприймають ситуацію так, що якщо зрештою формулу Штайнмаєра буде імплементовано, та навіть, якщо й не буде імплементовано, все одно всі скажуть: ну добре, Україна повинна облишити частинку свого суверенітету або територіальної цілісності, тому що мир – важливіше,
– каже науковий співробітник Атлантичної ради США.
Він додає, що Росія просто використовує цю ситуацію, аби створити та посилювати напругу в Україні та підігрівати недовіру, намагатися створити за її допомогою справжню конфронтацію всередині українського суспільства. Адже кінцева мета Кремля – в тій чи іншій формі послабити Українську державу та згодом її зруйнувати.
Раніше депутатка від Латвії у Європарламенті Сандра Калнієте наголошувала, що Росія наразі є єдиною стороною, яка отримує перемогу від формули Штайнмаєра.
Вони проведуть вибори в Донецьку та Луганську, і таким чином сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує Кремль, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО,
– зауважила політикиня.
За її словами, тим часом, в Україні відбуваються протести проти формули Штайнмаєра, і вони можуть дестабілізувати суспільство. Проте така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє загалом.
Формула Штайнмаєра: що треба знати
- Представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
- Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.
- Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вони відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
- В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти її імплементації. Учасники заходів закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
- Також низка обласних і міських адмністрацій виступила проти формули Штайнмаєра. На думку депутатів цих органів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.
Реалізація формули штайнмаєра в україні: хроніка останніх подій
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