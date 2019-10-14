Кінцева мета РФ – зруйнувати Україну: чим може завершитися напруга навколо формули Штайнмаєра

Напруга в українському суспільстві навколо формули Штаймаєра може зіграти на руку Путіну. І тоді Росія досягне своєї мети – мати в Україні не псевдогромадянську війну, а насправді громадянську. Але все це Кремль робить, аби у підсумку в тій чи іншій формі послабити Українську державу та згодом її зруйнувати.

Як зауважив, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адреас Умланд, дискусії всередині України навколо формули Штайнмаєра є небезпечними, пише Укрінформ.

Цікаво! Він зробив висновки, – Арахамія про Зеленського та протести через формулу Штайнмаєра

"Річ у тім, що напруга всередині України навколо цієї пропозиції щодо переговорів – зараз настільки висока, що якщо ця ескалація буде й далі так тривати, це може призвести до конфронтації, навіть озброєної. І тоді Росія досягне своєї мети – мати в Україні не псевдогромадянську війну, а насправді громадянську", – підкреслив Умланд.

На його думку, дискусія щодо формули Штайнмаєра є перебільшеною, бо вона здебільшого базується на недовірі. Серед іншого, недовірі до Бюро з демократичних інститутів і прав людини, тому що цю структуру ОБСЄ можуть використати для фактичного створення російських "держав-сателітів" усередині Україні.

Окрім того, дуже високою є недовіра, звісно, до Росії, а також до Заходу (після Будапештського меморандуму, Женевської декларації, мінських угод тощо). То цілком зрозуміло, що багато спостерігачів в Україні зараз сприймають ситуацію так, що якщо зрештою формулу Штайнмаєра буде імплементовано, та навіть, якщо й не буде імплементовано, все одно всі скажуть: ну добре, Україна повинна облишити частинку свого суверенітету або територіальної цілісності, тому що мир – важливіше,

– каже науковий співробітник Атлантичної ради США.

Він додає, що Росія просто використовує цю ситуацію, аби створити та посилювати напругу в Україні та підігрівати недовіру, намагатися створити за її допомогою справжню конфронтацію всередині українського суспільства. Адже кінцева мета Кремля – в тій чи іншій формі послабити Українську державу та згодом її зруйнувати.

Раніше депутатка від Латвії у Європарламенті Сандра Калнієте наголошувала, що Росія наразі є єдиною стороною, яка отримує перемогу від формули Штайнмаєра.

Вони проведуть вибори в Донецьку та Луганську, і таким чином сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує Кремль, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО,

– зауважила політикиня.

За її словами, тим часом, в Україні відбуваються протести проти формули Штайнмаєра, і вони можуть дестабілізувати суспільство. Проте така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє загалом.

Формула Штайнмаєра: що треба знати

Представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.

починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вони відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

про те, що вони відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. В Україні погодження формули сприйняли різко . У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти її імплементації. Учасники заходів закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти її імплементації. Учасники заходів закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України. Також низка обласних і міських адмністрацій виступила проти формули Штайнмаєра. На думку депутатів цих органів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.

Реалізація формули штайнмаєра в україні: хроніка останніх подій