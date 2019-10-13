Законопроєкту про особливий статус Донбасу не існує, – голова фракції "Слуга народу"

Депутати не починали розроблювати законопроєкт про особливий статус Донбасу. Поки що немає навіть чорнового варіанту цього документа.

Коли та хто писатиме цей законопроєкт – невідомо, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LB.

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Він зазначив, що законопроєкт безглуздо обговорювати, бо "ми говоримо про абстракції". Він запевнив, що Росія не буде впливати на написання.

Наразі немає навіть первинного драфту. Законопроєкту не існує в природі,

– сказав Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" наголошує, що "ініціатива буде виходити з переговорної групи (після зустрічі в "нормандському форматі" – 24 канал)". За словами Арахамії, після цього її активно обговорюватимуть на комітеті.

Він запевнив, що Росія не буде впливати на написання законопроєкту. Також Арахамія сказав, що не знає, як переконуватиме депутатів голосувати за законопроєкт про особливий статус Донбасу, тому що не має чорнового варіанту закону.

Володимир Зеленський під час брифінгу зазначив, що новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством". За словами глави держави, у ньому "не перейдуть жодної червоної лінії". Теперішній закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" діє до 31 грудня 2019 року.

Чому говорять про ухвалення закону "Про особливий статус Донбасу"?

Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Так, новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Водночас, за словами глави держави, в законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Ніякої капітуляції.

Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.

Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.

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Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.