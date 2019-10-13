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      Законопроекта об особом статусе Донбасса не существует, – председатель фракции "Слуга народа"

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      Арахамия прокомментировал ситуацию с законопроектом об особом статусе Донбасса
      Арахамия прокомментировал ситуацию с законопроектом об особом статусе Донбасса / Фейсбук-страница "Слуги народа"

      Депутаты не начинали разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса. Пока нет даже чернового варианта этого документа.

      Когда и кто будет писать этот законопроект – неизвестно, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.

      Знайте больше: Когда будет новый закон об особом статусе Донбасса: объяснение Разумкова

      Он отметил, что законопроект бессмысленно обсуждать, потому что "мы говорим о абстракции". Он заверил, что Россия не будет влиять на написание.

      Пока нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе,
      – сказал Арахамия.

      Председатель фракции "Слуга народа" отмечает, что "инициатива будет исходить от переговорной группы (после встречи в "нормандском формате" – 24 канал)". По словам Арахамии, после этого ее активно будут обсуждать на комитете.

      Он заверил, что Россия не будет влиять на написание законопроекта. Также Арахамия сказал, что не знает, как будет убеждать депутатов голосовать за законопроект об особом статусе Донбасса, так как не имеет чернового варианта закона.

      Владимир Зеленский во время брифинга отметил, что новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом". По словам главы государства, в нем "не перейдут ни одной красной линии". Нынешний закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует до 31 декабря 2019 года.

      Почему говорят о принятии закона "Об особом статусе Донбасса"?

      Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.

      • Так, новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Однако, по словам главы государства, в законе не будет перешагнута ни одна красная линия. Никакой капитуляции.
      • Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продливал его действие на год.
      • Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.

      Читайте также: В закон "Об особом статусе Донбасса" заложат предохранители, – политолог

      Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Законодательство Верховная Рада Слуга народа Формула Штайнмайера Давид Арахамия
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