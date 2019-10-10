Насторожує, що Зеленський хоче закінчити війну з Росією за своєї каденції, – Мінаков

Деяких експертів насторожує те, що Президент Володимир Зеленський бачить своєю ключовою місією на посаді президента закінчення війни з Росією за своєї каденції.

Таку думку висловив політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

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"Але це не в його повноваженнях та можливостях. Він має вже якось усвідомити реалістичність цієї передвиборчої обіцянки і чесно сказати людям, що це неможливо. І сказати, що нам потрібно налаштовуватися на довготривалий конфлікт, бо імперські ідеології Кремля передбачають капітуляцію України, вони не хочуть миру", – заявив експерт.

Він запевняє, що в цих умовах знайти компроміс і зійтися посередині не вийде. Мінаков додав, що поки Зеленський все одно має ілюзії, що можна якось домовитися, змусити Путіна.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

Про формулу Штайнмаєра

"Формула Штайнмаєра поки не узаконена, але очевидно, що її збираються імплементувати (впровадити, – 24 канал). Тут цікавим є те, що це була одна з умов для зустрічі в норманському форматі. Зараз бачимо, що Росія не дуже хоче йти на зустріч, попри виконання Україною певних зобов’язань. Тобто РФ нічого не робить, а ми йдемо назустріч Путіну, виконуємо його вимоги", – наголосив Мінаков.

Але, за словами експерта, ми поки в глухому куті.

Що відомо про формулу Штайнмаєра? Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії). За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Донбасі. Штайнмаєр вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.



У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. А далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.