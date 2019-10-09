Чи підтримує ОБСЄ підписання формули Штайнмаєра: заява голови асамблеї
Голова Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі Георгій Церетелі висловив підтримку щодо підписання "формули Штайнмаєра" між Україною і Російською Федерацією.
В ОБСЄ впевнені, що формула Штайнмайєра – єдине рішення реалізації Мінських угод. Про це повідомили на офіційному сайті ОБСЄ.
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Голова ОБСЄ Георгій Церетелі переконаний, що документ стане дорожньою картою для здійснення Мінських угод, адже конфлікт врегулювати лише військовим шляхом не можливо.
"Єдиний спосіб полегшити людські страждання на Сході України, особливо у світлі наближення зими, це покроковий підхід. Незважаючи на необхідність додаткових роз'яснень та уточнень, так звана формула Штайнмаєра могла б стати ефективною відправною точкою для досягнення прогресу в реалізації Мінських угод", – пояснив голова ОБСЄ.
Також Церетелі зазначив, що дотримання припинення вогню, подальше розведення військ і продовження ремонтних робіт, зокрема у Станиці Луганській також є ключовими.
Що передбачає формула Штайнмаєра?
1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Президент України Володимир Зеленський. Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно провалилося. Все зірвалось через бойовиків, які вкотре порушуючи режим тиші, обстріляли українські позиції.
Яка суть формули Штайнмаєра?
- Як пояснив Зеленський, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.
- Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.
- Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.