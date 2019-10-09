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      Поддерживает ли ОБСЕ подписание формулы Штайнмайера: заявление председателя Ассамблеи

      65 Читати новину українською
      Миссия ОБСЕ
      Миссия ОБСЕ / nv.ua

      Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели выразил поддержку подписанию "формулы Штайнмайера" между Украиной и Российской Федерацией.

      В ОБСЕ уверены, что формула Штайнмайера – единственное решение реализации Минских соглашений. Об этом сообщили на официальном сайте ОБСЕ.

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      Председатель ОБСЕ Георгий Церетели убежден, что документ станет дорожной картой для осуществления Минских соглашений, ведь урегулировать конфликт только военным путем невозможно.

      "Единственный способ облегчить человеческие страдания на Востоке Украины, особенно в свете приближения зимы, это пошаговый подход. Несмотря на необходимость дополнительных разъяснений и уточнений, так называемая формула Штайнмайера могла бы стать эффективной отправной точкой для достижения прогресса в реализации Минских соглашений", – пояснил председатель ОБСЕ.

      Также Церетели отметил, что соблюдение прекращения огня, дальнейшее разведение войск и продолжение ремонтных работ, в частности в Станице Луганской, также являются ключевыми.

      окуповані райони донбасу

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Сначала об этом сообщили российские СМИ, а затем информацию подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский. Уже 7 октября в рамках договоренностей должно начаться разведения войск на Донбассе. Однако, оно провалилось. Все сорвалось из-за боевиков, которые в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв украинские позиции.

      Суть формулы Штайнмайера?

      • Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.
      • Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.
      • Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.
      blog_ava
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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Минские договоренности Формула Штайнмайера Война на Донбассе ОБСЕ Новости Украины
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