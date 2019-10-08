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      Единственный выход – поднять ставки, – Климкин о своем варианте решения проблемы Донбасса

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Единственным выходом для Украины из сложившейся ситуации в вопросе Донбасса является вариант предложить свою стратегию разрешения конфликта. Если кто-то надеется на широкие соглашения с Путиным, то они не принесут ничего хорошего, только – очередные ловушки.

      Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в эфире телепрограммы "Свобода слова".

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      У нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкое соглашение с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой... Мы находимся действительно в сложной реальности, но единственный выход из нее – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: "Будет или так – и мы готовы об этом говорить, или мы сдаваться не будем",
      – пояснил экс-министр.

      Климкин также прокомментировал недавние акции, которые прошли в ряде украинских городов под лозунгами "Нет капитуляции". В частности, он отметил отсутствие диалога нынешней власти с обществом и высказался о том, что любое решение должно быть принято всем обществом.

      Если оно не принято всем обществом, лучше не принимать никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти "отеки" внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно,
      – отметил Павел Климкин.

      Важно! 1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Сначала об этом сообщили российские СМИ, а затем информацию подтвердил и Президента Украины Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единственным документом, а письмами.

      Уже 7 октября в рамках договоренностей должно было начаться разведение войск на Донбассе. Однако, оно провалилось. Все сорвалось из-за боевиков, которые в очередной раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

      Какова суть формулы Штайнмайера?

      • Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.
      • Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам.
      • Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.
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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин
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