Единственный выход – поднять ставки, – Климкин о своем варианте решения проблемы Донбасса

Единственным выходом для Украины из сложившейся ситуации в вопросе Донбасса является вариант предложить свою стратегию разрешения конфликта. Если кто-то надеется на широкие соглашения с Путиным, то они не принесут ничего хорошего, только – очередные ловушки.

Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в эфире телепрограммы "Свобода слова".

Читайте также: Ситуация в зоне разведения войск на Донбассе: Зеленский собрал на совещание силовиков

У нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкое соглашение с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой... Мы находимся действительно в сложной реальности, но единственный выход из нее – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: "Будет или так – и мы готовы об этом говорить, или мы сдаваться не будем",

– пояснил экс-министр.

Климкин также прокомментировал недавние акции, которые прошли в ряде украинских городов под лозунгами "Нет капитуляции". В частности, он отметил отсутствие диалога нынешней власти с обществом и высказался о том, что любое решение должно быть принято всем обществом.

Если оно не принято всем обществом, лучше не принимать никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти "отеки" внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно,

– отметил Павел Климкин.

Важно! 1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Сначала об этом сообщили российские СМИ, а затем информацию подтвердил и Президента Украины Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единственным документом, а письмами.



Уже 7 октября в рамках договоренностей должно было начаться разведение войск на Донбассе. Однако, оно провалилось. Все сорвалось из-за боевиков, которые в очередной раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

Какова суть формулы Штайнмайера?