Єдиний вихід – підняти ставки, – Клімкін про свій варіант розв’язання проблеми Донбасу
Єдиним виходом для України з нинішньої ситуації у питанні Донбасу є варіант запропонувати свою стратегію розв’язання конфлікту. Якщо хтось сподівається на широкі угоди з Путіним, то вони не принесуть нічого доброго, лише – чергові пастки.
Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів в ефірі телепрограми "Свобода слова".
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У нас є поле для маневру. Якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, бо нас будуть вести від однієї емоційної пастки до іншої... Ми перебуваємо дійсно в складній реальності, але єдиний вихід з неї – підняти ставки, вийти зі своєю стратегією і сказати: "Буде або так – і ми готові про це розмовляти, або ми здаватися не будемо",
– пояснив ексміністр.
Клімкін також прокоментував нещодавні акції, що пройшли у низці українських міст під лозунгами "Ні капітуляції". Зокрема, він зауважив відсутність діалогу нинішньої влади з суспільством та висловився про те, що будь-яке рішення має бути прийняте всім суспільством.
Якщо воно не прийняте всім суспільством, краще не приймати ніякого рішення, оскільки будь-яке рішення, яке створює оці "набряки" всередині суспільства, Путін використає, щоб нас розвалити. Тому це дуже важливо,
– наголосив Павло Клімкін.
Важливо! 1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Президента України Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами.
Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно провалилося. Все зірвалось через бойовиків, які вкотре порушуючи режим тиші, обстріляли українські позиції.
Яка суть формули Штайнмаєра?
- Як пояснив Зеленський, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.
- Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.
- Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.
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