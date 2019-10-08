Єдиний вихід – підняти ставки, – Клімкін про свій варіант розв’язання проблеми Донбасу

Єдиним виходом для України з нинішньої ситуації у питанні Донбасу є варіант запропонувати свою стратегію розв’язання конфлікту. Якщо хтось сподівається на широкі угоди з Путіним, то вони не принесуть нічого доброго, лише – чергові пастки.

Про це колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів в ефірі телепрограми "Свобода слова".

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У нас є поле для маневру. Якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, бо нас будуть вести від однієї емоційної пастки до іншої... Ми перебуваємо дійсно в складній реальності, але єдиний вихід з неї – підняти ставки, вийти зі своєю стратегією і сказати: "Буде або так – і ми готові про це розмовляти, або ми здаватися не будемо",

– пояснив ексміністр.

Клімкін також прокоментував нещодавні акції, що пройшли у низці українських міст під лозунгами "Ні капітуляції". Зокрема, він зауважив відсутність діалогу нинішньої влади з суспільством та висловився про те, що будь-яке рішення має бути прийняте всім суспільством.

Якщо воно не прийняте всім суспільством, краще не приймати ніякого рішення, оскільки будь-яке рішення, яке створює оці "набряки" всередині суспільства, Путін використає, щоб нас розвалити. Тому це дуже важливо,

– наголосив Павло Клімкін.

Важливо! 1 жовтня у Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. Спершу про це повідомили російські ЗМІ, а згодом інформацію підтвердив і Президента України Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами.



Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно провалилося. Все зірвалось через бойовиків, які вкотре порушуючи режим тиші, обстріляли українські позиції.

Яка суть формули Штайнмаєра?