Це саме те, чого потребує Кремль, – у Європарламенті охарактеризували формулу Штайнмаєра

Наразі перемоги від реалізації формули Штайнмаєра отримає лише одна сторона – Росія. Крім того, цей документ викликає в українському суспільстві глибокі сумніви та протести.

Як на пленарному засіданні Європарламенту під час обговорення політичної ситуації в Україні зауважила депутатка від Латвії Сандра Калнієте, що представляє групу Європейської народної партії, є великі сумніви, що формула Штайнмаєра зможе просунути вперед пошук мирного рішення щодо Донбасу, передає Укрінформ.

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Поки що єдина сторона, яка отримує перемогу, від цієї формули, це Росія. Вони проведуть вибори в Донецьку та Луганську, і таким чином сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує Кремль, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО,

– підкреслила представниця Європарламенту.

За її словами, тим часом, в Україні відбуваються протести проти формули Штайнмаєра, і вони можуть дестабілізувати суспільство. Проте така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє.

Калнієте додала, у ситуації на Сході України та в поведінці Росії майже нічого не змінилося з 2016 року, коли вперше було запропоновано формулу Штайнмаєра.

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"Зараз для всіх нас важливо пильнувати за розвитком подій в Україні, і подбати, щоб проблема Донбасу та окупації Криму не зникла з міжнародного порядку денного", – підсумувала вона.

Чому в Україні виникла дискусія щодо формули Штайнмаєра

1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату.

Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Водночас гарант заперечив інформацію, що Україна підписала угоду з бойовиками.

Що відомо про формулу Штайнмаєра

Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії). За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Донбасі. Штайнмаєр вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.

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У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. А далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.