Это именно то, чего хочет Кремль, – в Европарламенте охарактеризовали формулу Штайнмайера

Сейчас победу от реализации формулы Штайнмайера получит только одна сторона – Россия. Кроме того, этот документ вызывает в украинском обществе глубокие сомнения и протесты.

Как на пленарном заседании Европарламента при обсуждении политической ситуации в Украине отметила депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющая группу Европейской народной партии, есть большие сомнения, что формула Штайнмайера сможет продвинуть вперед поиск мирного решения относительно Донбасса, передает Укринформ.

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Пока единственная сторона, которая получает выигрыш от этой формулы – это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, чего хочет Кремль, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО,

– подчеркнула представительница Европарламента.

По ее словам, между тем, в Украине происходят протесты против формулы Штайнмайера, и они могут дестабилизировать общество. Однако такая дестабилизация может превратить Россию в выигрывающую сторону.

Калниете добавила, в ситуации на Востоке Украины и в поведении России почти ничего не изменилось с 2016 года, когда впервые была предложена формула Штайнмайера.

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"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и оккупации Крыма не исчезла с международной повестки дня", – подытожила она.

Почему в Украине возникла дискуссия по формуле Штайнмайера

1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает признания оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он утверждает, что захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.

Что известно о формуле Штайнмайера

Ее в 2016 году предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России). По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Донбассе. Штайнмайер решил предложить такую ​​формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.

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В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. А дальше, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.