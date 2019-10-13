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      Він зробив висновки, – Арахамія про Зеленського та протести через формулу Штайнмаєра

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      Арахамія розповів, чи впливають на Зеленського протести через формулу Штайнмаєра
      Арахамія розповів, чи впливають на Зеленського протести через формулу Штайнмаєра / 24 канал

      Ситуація, яка виникла із формулою Штайнмаєра, є результатом "серйозного комунікаційного провалу". Комунікація через соцмережі, як це завжди активно робила "Слуга народу", тут не спрацювала.

      Усі учасники ситуації зробили необхідні висновки, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LB. 

      Це цікаво: Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським

      Він зазначив, що пряма комунікація із українцями соцмережі працює вже далеко не так ефективно.

      Одна справа – комунікувати якісь меседжі, інше – конкретику (в цьому випадку – проблемні питання). Якщо меседжі хочеться почути з одного джерела, то конкретику – від різних спікерів, які представляють баланс думок,
      – пояснив він.

      Арахамія додав, що "через офіційний канал цього зробити неможливо". На запитання про те, чи зрозумів Володимир Зеленський, що може не завжди мати таку велику підтримку суспільства, Арахамія відповів ствердно.

      "Треба у президента запитати, але моя думка – так, дійсно висновки він зробив. … Комунікація важлива", – наголосив голова фракції.

      Формула Штайнмаєра: коротко про головне

      • Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
      • Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
      • В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
      • Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".
      • Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

      Як коментує ситуацію Володимир Зеленський?

      Президент також визнає, що його команда програла у комунікації. Водночас наголошує – в інших кроках жодної помилки не було. Зеленський додав, що його команда буде готова піти, якщо цього захочуть українці. 

      Окрім того, нинішній глава держави вважає, що п’ятий президент "трішки підштовхує" людей до протестів своїми засобами масової інформації і своїми діями.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Давид Арахамія Формула Штайнмаєра Протести
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