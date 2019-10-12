Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським

1 жовтня ми з російських ЗМІ дізналися, що Україна погодилась на так звану формулу Штайнмайєра, яка регламентує порядок впровадження пункту мінських домовленостей про особливий статус нині окупованих територій Донбасу.

Формула Штайнмаєра в секреті

Судячи з усього, з російських ЗМІ про це дізнались не тільки ми з вами, а й народні депутати, у тому числі, президентської фракції, а також частина членів уряду.

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Чому це відбулось не публічно Офіс Президента досі зрозуміло не пояснив, але результат був простий – непрокомуніковане, раптове рішення у настільки чутливому питанні призвело до суспільного вибуху.



Володимир Зеленський

І в порядку реакції незапланований заздалегідь брифінг президента вже не зміг суттєво вплинути на ситуацію. Для багатьох людей він лише її погіршив.

Для мене взагалі однією з найбільших несподіванок стало те, що Офіс Зеленського діятиме настільки погано саме у комунікації.

Так от, Офіс Президента чомусь думав, що якщо міністр оборони і начальник генерального штабу скажуть військам розійтися, то так і буде. І в чомусь вони праві. Війська дійсно розійдуться, навряд чи вони масово відмовляться виконувати наказ, хоча інших способів його саботувати вистачає.

Але ніхто не подумав про інші наслідки. І якщо війська розійдуться і відійдуть в поле, де нема обладнаних позицій, а вже стає холодніше і геть скоро почнеться зима.

Так от, припустим вони таки розійдуться, ви хоч уявляєте собі рівень їхнього невдоволення через те, що треба відступати з міст та сіл, за звільнення які гинули їхні побратими.



Війна на Донбасі

Для нашого солдата відступ означає здачу цієї території. Чому це може бути не так йому не пояснили. А вірити у таких питаннях на слово, яке у телевізорі на експрес-брифінгу сказав президент і втік до родини, хлопці і дівчата в окопах не дуже поспішають.

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Крім того, не є секретом і те, що у пункті, де розведення уже відбулося – я зараз про Станицю Луганську, воно відбулося односторонньо. І якщо наші війська пішли і провели розмінування – то терористи, не особливо приховуючи це, користуються тим, що ніхто в них не стрілятиме, укріплюють свої позиції. Зокрема, бетоном.



Станиця Луганська

Якщо солдати мають виконувати накази, то ветеранам цього робити не потрібно. І вони, не розуміючи що саме відбувається і чому вони повинні вірити в слова президента, що зрада і капітуляція відміняються, почали гуртуватись і виводити людей на вулиці.

Із важливих нюансів скажу, що чи не головною рушійною силою цих процесів на самому їх початку були підрозділи, які асоціюють з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, які під час першого стихійного мітингу на Майдані у день підписання формули були, м’яко кажучи, не дуже люб’язно прийняті натовпом, який гарно пам’ятає, хто є хто.

Тут зроблю важливу ремарку про те, що у Авакова є свій план з реінтеграції Донбасу, про який він публічно заявив минулого року. А ще Аваков – це поліція і нацгвардія, які охороняють або ні, мітинги, акції та адмінбудівлі. Це дуже важливі ремарки.



Арсен Аваков

Взагалі-то саме участь токсичних персонажів, чи асоційованих з ними людей, і стримує частину суспільства від публічної підтримки того, що відбувається.

Адже, з одного боку, ці люди ходять на акції Аваков-чорт і не хочуть стати невимушеними лобістами і частини його інтересів, а з іншого, розуміють усю важливість ситуації.

Протести стають масовими, учасники висувають вимоги

З ними чи без них акції уже відбуваються і стають усе більш масовими. І їхні учасники починають висувати вимоги.

Вимоги доволі радикальні, виконання частини з яких призведе до виходу України з мінського процесу, який подобається нам чи ні, є основою для західних санкцій. Й наш вихід з величезною імовірністю призведе до їх відміни чи послаблення.

Ми маємо розуміти, що вони роблять Росії боляче і виснажують її, штовхаючи до компромісу з нами. За них платять зі своїх гаманців європейські платники податків. І головна причина для них це робити полягає в тому, що санкції штовхають Росію на болючий для неї, але наразі неприйнятний для нас, компроміс.

Але для європейських громадян війна в Україні – це щось подібне до того, чим для нас є війна в Сирії чи колись була війна на Балканах – сумна картинка по телевірозу і навіть та уже зникла, але залишився ризик отримати біженців та проблеми.

Тому вони готові стримувати Росію, але не так сильно, як би хотілось нам. Бо у них свій інтерес, а у нас – свій.



Віче на Майдані "Ні – капітуляції"

Ситуація ж в середині України може дуже швидко розвинутися далі до тієї, що ми мали з так званою "блокадою торгівлі на крові". Коли мітинги у Києві і регіонах підтримали організовані групи ветеранів, за участю не завжди однозначних політиків на Донбасі.

Чому росіяни тягнуть час

Здається, що наша влада уже зрозуміла, що росіянам не потрібні ні мир, ні компроміс і вони будуть користуватись нагодою і під різними приводами зривати чи переносити перемовини.

Я чомусь упевнений що вони найближчим часом або не відбудуться, або відбудуться пізніше. Адже для них зустріч у нормандському форматі теж несе небезпеку, адже компромісу вони явно не хочуть, а компроміс на їхніх умовах Зеленському не дасть прийняти Майдан, і хочеться вірити, що здоровий глузд.

А неприйняття нічого у Парижі для росіян призведе до посилення, або принаймні тривалішому збереженню існючого санкційного тиску.

Росіяни розуміють, що протести у Києві підштовхують Зеленського до того, що він робити не любить – до звуження і конкретизації своїх намірів. І це мотивуватиме їх тягнути час.

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Усю свою передвиборчу кампанію наш президент старався не казати багато, лишаючи іншим можливість його позицію дофантазовувати, а собі лишити простір для маневру. Під тиском протестів і міжнародної спільноти йому доведеться дати частину відповідей до зустрічі і вони точно не сподобаються усім, та звузять його переговірну позицію.

Просто інші країни і частина виборців самого Зеленського хочуть від нас поступок і миру на базі компромісу, а багато з ветеранів і люди на майдані – ні. Тому я б не очікував кардинальних змін, як я це уже казав у випуску про сумнозвісну формулу Штанмаєра.

Порошенко теж починав з миру

Президент Порошенко теж свою каденцію починав з питання миру, він теж намагався зупинити війну швидко. Він теж ішов на односторонні припинення вогню і мирні перемовини. Він, в решті решт, навіть обіцяв колись імплементувати формулу Штанмаєра, на яких позиціях він закінчив – ми знаємо.



Петро Порошенко

Кожен український і навіть частина американських президентів починають свої каденції зі спроб врегулювати відносини з Росією. Але дуже швидко розуміють, з ким мають справу і спроби закінчуються (тут Обама і самовар, Ющенко і Путін і т.д).

Я просто сподіваюся, що президенту Зеленському на це знадобиться менше часу і країну не встигне розірвати.

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У випуску про Петра Порошенка я казав, що його великою помилкою було те, що він обрав своїми союзниками умовного Труханова і Кернеса, а не український народ, і зокрема активістів. І у вирішальний момент ці союзники його легко зрадили.

Який вибір стоїть перед Зеленським

Зараз перед Зеленським стоїть дуже подібний вибір: з одного боку його переговорна позиція, підтримка західних партнерів і можливість вперше за довгий час витягнути за переговорний стіл росіян.

А з іншого, люди на Майдані, які може не сильно розуміють складні геополітичні розклади і поки не бачать виходу з ситуації, але точно знають чого не хочуть. Вибір скоро буде зроблено. М’яч зараз на стороні президента.