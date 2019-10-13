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      Он сделал выводы, – Арахамия про Зеленского и протесты из-за формулы Штайнмайера

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      Арахамия рассказал, влияют ли на Зеленского протесты из-за формулы Штайнмайера
      Арахамия рассказал, влияют ли на Зеленского протесты из-за формулы Штайнмайера / 24 канал

      Ситуация, возникшая с формулой Штайнмайера, является результатом "серьезного коммуникационного провала". Коммуникация через соцсети, как это всегда активно делала "Слуга народа", здесь не сработала.

      Все участники ситуации сделали необходимые выводы, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.

      Это интересно: Массовые протесты "Нет – капитуляции": какой выбор стоит перед Зеленским

      Он отметил, что прямая коммуникация с украинцами в соцсетях работает уже далеко не так эффективно.

      Одно дело – коммуницировать через какие-то месседжи, другое – конкретику (в этом случае – проблемные вопросы). Если месседжи хочется услышать из одного источника, то конкретику – от разных спикеров, представляющих баланс мнений,
      – пояснил он.

      Арахамия добавил, что "через официальный канал этого сделать невозможно". На вопрос о том, понял ли Владимир Зеленский, что может не всегда иметь такую большую поддержку общества, Арахамия ответил утвердительно.

      "Надо у президента спросить, но мое мнение – да, действительно выводы он сделал. ... Коммуникация важна", – подчеркнул глава фракции.

      Формула Штайнмайера: кратко о главном

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

      Как комментирует ситуацию Владимир Зеленский?

      Президент также признает, что его команда проиграла в коммуникации. В то же время подчеркивает – в других шагах никакой ошибки не было. Зеленский добавил, что его команда будет готова уйти, если этого захотят украинцы.

      Кроме того, нынешний глава государства считает, что пятый президент "немножко подталкивает" людей к протестам своими средствами массовой информации и своими действиями.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Протесты Формула Штайнмайера Давид Арахамия
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