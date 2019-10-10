Дотримується думки, що з РФ треба дружити: що відомо про автора формули Штайнмаєра

Про протести на Майдані, події в Америці та апетити Путіна щодо України – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів журналіст Євген Кисельов.

Формула Штайнмаєра

Мешканці багатьох міст України вийшли на протести із закликами "Ні капітуляції!", вони виступають проти підписаної формули Штайнмаєра.

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У центрі столиці зібралося понад 15 тисяч осіб, вони вимагали не здавати державні інтереси. Відтак заборонити просування особливого статусу для окремих районів Донецької та Луганської областей, не допустити формування будь-яких недержавних воєнізованих формувань, а також заборонити проведення виборів на території "ЛНР" та "ДНР".

Натомість голова Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що акції були організовані за гроші. Відреагував на акцію і спікер парламенту Дмитро Разумков. Він заявив, що ні про яку здачу національних інтересів не йдеться, а закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей депутати ухвалюватимуть разом із суспільством. Попри це організатори акції зауважили, що і надалі протестуватимуть.

Що відомо про автора формули Франка-Вальтера Штайнмаєра?

– Штайнмаєр у багатьох питаннях дотримується напрямку політичної думки, що має у Німеччині велике коріння. Мовляв, з Росією треба дружити, з нею ні в якому разі не треба вступати у конфлікт. Також у німецькій громадській думці існує так званий синдром вини за Другу світову війну, жертви, руйнування, які були на території колишнього Радянського Союзу. Є цілий комплекс причин, які формують у громадськості думку, що треба домовлятися з Росією, ба більше, аби конфлікт розв'язався в інтересах РФ.



Журналіст Євген Кисельов

Чим спричинені протести в Україні?

– Перш за все, це пов'язано з тим, що ми маємо певну кількість "зрадофілів", які охоче ведуться на розмови про зраду. Є люди, які люблять протестувати проти чогось, а є ті, що дуже легко вірять у різноманітні теорії змови та починають на них дуже емоційно реагувати. Також є "ляльковики", які керують усім цим. І, звісно, у них є свої інтереси. Окрім того є й ті, хто панічно боїться російської загрози, і, я вважаю, правильно роблять, бо Росію треба побоюватися.

За яких умов протести можуть зростати?

– Наразі ми маємо справу з віртуальними загрозами. І мені здається, що реальний підйом протестного руху можливий, коли громадяни побачать реальні загрози.



Протести у Києві

Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

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