02:11
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Что это было?
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Придерживается мнения, что с РФ надо дружить: что известно об авторе формулы Штайнмайера

      Что это было? 26 Читати новину українською

      О протестах на Майдане, событиях в Америке и аппетитах Путина в отношении Украины – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал журналист Евгений Киселев.

      Формула Штайнмайера

      Жители многих городов Украины вышли на протесты с призывами "Нет капитуляции!", они выступают против подписанной формулы Штайнмайера.

      Читайте также: Коломойский материализуется в роли руководителя государства, – редактор " Наши деньги"

      В центре столицы собралось более 15 тысяч человек, они требовали не сдавать государственные интересы. Следовательно запретить продвижение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не допустить формирование любых негосударственных военизированных формирований, а также запретить проведение выборов на территории "ЛНР" и "ДНР".

      Между тем глава Офиса Президента Андрей Богдан считает, что акции были организованы за деньги. Отреагировал на акцию и спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что ни о какой сдаче национальных интересов речь не идет, а закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей депутаты будут принимать вместе с обществом. Несмотря на это организаторы акции отметили, что будут протестовать и дальше.

      Что известно об авторе формулы Франке-Вальтере Штайнмайере?

      – Штайнмайер во многих вопросах придерживается направления политической мысли, имеет в Германии большие корни. Мол, с Россией надо дружить, с ней ни в коем случае не надо вступать в конфликт. Также в немецком общественном мнении существует так называемый синдром вины за Вторую мировую войну, жертв, разрушения, которые были на территории бывшего Советского Союза. Есть целый комплекс причин, которые формируют у общественности мнение, что надо договариваться с Россией, даже больше, чтобы конфликт решился в интересах РФ.


      Журналист Евгений Киселев

      Чем вызваны протесты в Украине?

      – Прежде всего, это связано с тем, что мы имеем определенное количество "зрадофилов", которые охотно ведутся на разговоры об измене. Есть люди, которые любят протестовать против чего-то, а есть те, кто очень легко верит в различные теории заговора и начинает на них очень эмоционально реагировать. Также есть "кукловоды", которые руководят всем этим. И, конечно, у них есть свои интересы. Кроме того есть и те, кто панически боится российской угрозы, и, я считаю, правильно делают, потому что Россию надо опасаться.

      При каких условиях протесты могут расти?

      – Сейчас мы имеем дело с виртуальными угрозами. И мне кажется, что реальный подъем протестного движения возможен, когда граждане увидят реальные угрозы.


      Протесты в Киеве

      Что предполагает формула Штайнмайера? Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.

      Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

      После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера об украинском контроле над границей часто не упоминают.

      Больше – смотрите в выпуске.

      blog_ava
      Как всегда выглядеть стильно, имея 10 вещей: полезные советы от Андре Тана
      9 октября
      1224
      Автор: Сергей Лещенко, Евгения Моторевская
      Теги: Протесты Война на Донбассе Война Украина – Россия Что это было? Формула Штайнмайера Андрей Богдан Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 311
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      170
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 204
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      9 октября , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 331
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук