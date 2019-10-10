Придерживается мнения, что с РФ надо дружить: что известно об авторе формулы Штайнмайера

О протестах на Майдане, событиях в Америке и аппетитах Путина в отношении Украины – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал журналист Евгений Киселев.

Формула Штайнмайера

Жители многих городов Украины вышли на протесты с призывами "Нет капитуляции!", они выступают против подписанной формулы Штайнмайера.

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В центре столицы собралось более 15 тысяч человек, они требовали не сдавать государственные интересы. Следовательно запретить продвижение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не допустить формирование любых негосударственных военизированных формирований, а также запретить проведение выборов на территории "ЛНР" и "ДНР".

Между тем глава Офиса Президента Андрей Богдан считает, что акции были организованы за деньги. Отреагировал на акцию и спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что ни о какой сдаче национальных интересов речь не идет, а закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей депутаты будут принимать вместе с обществом. Несмотря на это организаторы акции отметили, что будут протестовать и дальше.

Что известно об авторе формулы Франке-Вальтере Штайнмайере?

– Штайнмайер во многих вопросах придерживается направления политической мысли, имеет в Германии большие корни. Мол, с Россией надо дружить, с ней ни в коем случае не надо вступать в конфликт. Также в немецком общественном мнении существует так называемый синдром вины за Вторую мировую войну, жертв, разрушения, которые были на территории бывшего Советского Союза. Есть целый комплекс причин, которые формируют у общественности мнение, что надо договариваться с Россией, даже больше, чтобы конфликт решился в интересах РФ.



Журналист Евгений Киселев

Чем вызваны протесты в Украине?

– Прежде всего, это связано с тем, что мы имеем определенное количество "зрадофилов", которые охотно ведутся на разговоры об измене. Есть люди, которые любят протестовать против чего-то, а есть те, кто очень легко верит в различные теории заговора и начинает на них очень эмоционально реагировать. Также есть "кукловоды", которые руководят всем этим. И, конечно, у них есть свои интересы. Кроме того есть и те, кто панически боится российской угрозы, и, я считаю, правильно делают, потому что Россию надо опасаться.

При каких условиях протесты могут расти?

– Сейчас мы имеем дело с виртуальными угрозами. И мне кажется, что реальный подъем протестного движения возможен, когда граждане увидят реальные угрозы.



Протесты в Киеве

Что предполагает формула Штайнмайера? Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.



Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера об украинском контроле над границей часто не упоминают.

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