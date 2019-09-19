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      Коломойский материализуется в роли руководителя государства, – редактор "Наши деньги"

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      Юрий Николов
      Юрий Николов / Screenshot

      О том, почему Игорь Коломойский в последнее время вышел из тени, и какую позицию олигарх теперь занимает в политике – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов.

      Коломойский материализуется как руководитель государства

      – На мой взгляд, он прямо сейчас материализуется в качестве руководителя государства, руководителя страны, вождя. Он задает вектор и очень подробно о нем рассказывает, так чтобы не осталось минимум сомнений, куда именно нужным он считает двигаться стране.

      Читайте также: Коломойский может сорвать кредит МВФ – экономист

      – И первые колокольчики, которые доносятся уже из правительства или из Офиса Президента в виде подписей указов, распоряжений, а также неофициальных сигналов указывают на то, что Игорь Валерьевич начал организовывать свою стратегию.

      Расслабил всех олигархов и задал правила игры

      – Первое, что было сразу – как только Зеленский стал президентом и что говорил Коломойский – и что начало происходить. Первое, что я почувствовал и на уровне Антимонопольного комитета и решений ОП, скажем так, – это то, что крупные олигархи напряглись – коллеги по олигархическому цеху – а он пришел, всех расслабил и рассказал, мол: ребята, будут правила игры, по которым мы будем играть, я не ребенок Богдан, который там бегает и устраивает истерические перфомансы. Мол, я серьезный статический дядя – вы все давно знаете – а я знаю многое о вас. Вы знаете, что я помню правила игры, по которым мы в 90-х годах становились все олигархами. То есть он все помнит, и все об этом тоже помнят.

      – Коломойский предварительно взял активное участие в создании некоего диффузного положения, где нет правил игры и никто не понимает, что происходит. То, что решали Богдан и несколько людей в окружении президента Зеленского, создавало впечатление, что мы будем жить в полном хаосе. Но после этого появляется Коломойский и появляется такое: ребята, понимаете, как будет? То есть он устанавливая свои экономические обещания-прихоти, он устанавливает правила.

      О причастности Коломойского к новой власти – читайте здесь.

      Почему говорят, что Коломойский вышел из тени
      После того, как пришла новая власть, Коломойский вернулся в Украину. Кроме того, олигарх начал активно общаться со СМИ и уже успел дать много больших интервью различным изданиям, где прямо говорил о своих позициях. Например, он также был и на недавнем Форуме YES в Киеве, где в течение нескольких часов стоял на одном месте, позволяя журналистам задать себе любые вопросы.

      К тому же, в последнее время произошло немало нападений на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и ее имущество. Как заявляет экс-чиновница, это могло быть влияние Коломойского как месть за национализацию Приватбанка.

      Видео: интервью Коломойского на Форуме YES

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      Теги: Новости Украины Андрей Богдан Офіс Президента Владимир Зеленский Игорь Коломойский Что это было?
      Источник: 24 канал
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