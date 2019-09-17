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      Коломойский может сорвать кредит МВФ – экономист

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      Коломойский может сорвать кредит МВФ
      Коломойский может сорвать кредит МВФ / Украинская правда

      Международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности влиянием миллиардера Игоря Коломойского.

      Иностранных партнеров Украины волнует будущее ПриватБанка, заявил в комментарии OBOZREVATEL экономист Сергей Фурса.

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      Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, так как четко и публично все наши западные партнеры определили красные линии, и ПриватБанк – за их пределами. То есть наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы ПриватБанка, а если точнее – нерешения ее в пользу Коломойского. Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество,
      – подчеркнул Фурса.

      Ранее же политологи и эксперты непосредственно связали влияние Игоря Коломойского на власть в Украине. Примером этого может быть резонансное фото бизнесмена в окружении первых лиц государства в Офисе президента.

      Напомним, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в размере 5 миллиардов долларов.

       

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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Офіс Президента МВФ
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