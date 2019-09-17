Коломойский может сорвать кредит МВФ – экономист

Международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности влиянием миллиардера Игоря Коломойского.

Иностранных партнеров Украины волнует будущее ПриватБанка, заявил в комментарии OBOZREVATEL экономист Сергей Фурса.

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Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, так как четко и публично все наши западные партнеры определили красные линии, и ПриватБанк – за их пределами. То есть наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы ПриватБанка, а если точнее – нерешения ее в пользу Коломойского. Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество,

– подчеркнул Фурса.

Ранее же политологи и эксперты непосредственно связали влияние Игоря Коломойского на власть в Украине. Примером этого может быть резонансное фото бизнесмена в окружении первых лиц государства в Офисе президента.

Напомним, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в размере 5 миллиардов долларов.