Коломойський може зірвати кредит МВФ – економіст

Міжнародні партнери України стривожені внутрішньою політикою Офісу президента, зокрема впливом мільярдера Ігоря Коломойського.

Іноземних партнерів України хвилює майбутнє ПриватБанку, заявив у коментарі OBOZREVATEL економіст Сергій Фурса.

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Що стосується Коломойського, він дійсно є проблемою, тому що чітко і публічно всі наші західні партнери окреслили червоні лінії, і ПриватБанк – за їхніми межами. Тобто наша співпраця з МВФ залежить від вирішення проблеми ПриватБанку, а якщо точніше – невирішення її на користь Коломойського. Якщо питання буде вирішено на його користь, це точно може паралізувати будь-яку співпрацю, – підкреслив Фурса.

Раніше ж політологи й експерти безпосередньо пов'язали вплив Ігоря Коломойського на владу в Україні. Прикладом цього може бути резонансне фото бізнесмена в оточенні перших осіб держави в Офісі президента.

Нагадаємо, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. Цього разу йдеться про суму в розмірі 5 мільярдів доларів.