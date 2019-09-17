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      Коломойський може зірвати кредит МВФ – економіст

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      Коломойський може зірвати кредит МВФ
      Коломойський може зірвати кредит МВФ / Українська Правда

      Міжнародні партнери України стривожені внутрішньою політикою Офісу президента, зокрема впливом мільярдера Ігоря Коломойського.

      Іноземних партнерів України хвилює майбутнє ПриватБанку, заявив у коментарі OBOZREVATEL економіст Сергій Фурса.

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      Що стосується Коломойського, він дійсно є проблемою, тому що чітко і публічно всі наші західні партнери окреслили червоні лінії, і ПриватБанк – за їхніми межами. Тобто наша співпраця з МВФ залежить від вирішення проблеми ПриватБанку, а якщо точніше – невирішення її на користь Коломойського. Якщо питання буде вирішено на його користь, це точно може паралізувати будь-яку співпрацю, – підкреслив Фурса.

      Раніше ж політологи й експерти безпосередньо пов'язали вплив Ігоря Коломойського на владу в Україні. Прикладом цього може бути резонансне фото бізнесмена в оточенні перших осіб держави в Офісі президента.

      Нагадаємо, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. Цього разу йдеться про суму в розмірі 5 мільярдів доларів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Офіс Президента МВФ
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